生技股王出手！保瑞入股泰福 尹衍樑：優勢互補綜效大

生技股王保瑞藥業（6472）與泰福生技（6541）昨（27）日共同宣布，保瑞將透過出售子公司保瑞生技給泰福，並以換股方式取得泰福30.5%股權，取代潤泰集團成為泰福最大單一法人股東，攜手揮軍蛋白質藥市場。

泰福與保瑞生技合併案預計明年首季完成，保瑞藥業將取得泰福四席董事，由該集團董座盛保熙接下泰福新任董座。

對於兩家公司換股結盟，泰福大股東、潤泰集團總裁尹衍樑昨日表示，以後雙方就是一家人了，這是善良的發展，裨益人類的好事。他強調，雙方合作優勢互補、綜效很大。尹衍樑期許，潤泰家族未來要做更多這樣的好事。

泰福與保瑞結盟概要

此次結盟案，泰福將增資發行7,300萬股新股，以取得保瑞旗下負責大分子CDMO業務的保瑞生技公司股權，以每1股泰福普通股換發1股保瑞生技普通股為對價。保瑞將取得泰福生技約30.5%股權，成為泰福單一最大法人股東。

保瑞與泰福因有重大訊息待公布，昨天股票均暫停交易，並於昨天盤後宣布換股結盟的消息。

以泰福26日收盤價61元計算，此次發行7,300萬股新股併購，市值相當於44.53億元，由於採換股方式收購，因此不涉及現金流出與交易。

結盟後，泰福新董事會中，保瑞將推派四席董事（含兩席獨董）。泰福原最大股東潤泰集團持股比率為24%至25%左右，退居第二大股東，在董事會占有三席董事（含兩席獨董）。泰福另一大股東Delos Capita及創辦人趙宇天將各占一席董事。

泰福與保瑞生技將於10月中旬分別召開第一次臨時股東會，通過這項購併案後，泰福規劃於明年第1季召開第二次股東臨時會，改選董事並推選盛保熙擔任新董座，持續推動整合後主體在全球生物製劑領域的策略規劃與成長目標。

盛保熙表示，保瑞與泰福結盟後，保瑞將把大分子藥物的CDMO業務交由泰福負責，保瑞藥業專注在小分藥物的銷售及CDMO業務，泰福目前已取得美國藥證的生物相似藥TX01，將由保瑞集團協助銷售，預計明年初開始出貨。

泰福董事長暨執行長陳林正表示，過去泰福原致力發展的生物相似藥開發，現在除了已取得美國、加拿大及台灣上市許可的Nypozi（TX01）、及仍在申請藥證的乳癌相似藥TX05之外，將暫時不再推出新開發案，專注大分子藥物及ADC藥物的CDMO業務。

保瑞集團為台灣CDMO領先企業，是目前本土廠商中，唯一可同時提供大、小分子一站式委託開發代工製造服務、並且擁有涵蓋北美市場的跨國平台，在全球共有十個製藥廠區。

泰福生技則是台灣生物相似藥開發領導企業，其自行研發的Nypozi日前取得台灣第一張由美國FDA核發的生物相似藥上市許可。



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