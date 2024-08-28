台驊董座看貨運市場…運價指數守住2,000 就安啦

台驊控股（2636）董事長顏益財昨（27）日指出，上海集裝箱出口運價指數（SCFI）只要不跌破2,000點，貨櫃輪航商獲利都「安啦」。但美國國際碼頭工人協會（ILA）現行的六年合約於9月30日屆期，罷工壓力相當大，不可輕忽，是影響運價最大不安因素。

本月23日最新SCFI指數收3,097點。顏益財表示，美國正在進行總統大選活動，美東碼頭工人不願意自動化，會讓談判起來很困難，大選前的勞資協調，推估很難有會好的結果，因此很可能會出現大罷工。

顏益財分析，碼頭工人喊漲薪水不是問題，反對碼頭自動化程度拉高才會較難取得共識。自動化進度一直是影響美國碼頭裝卸貨時間變慢的主要原因，裝卸的速度太慢，船東負擔成本變高。

顏益財說，美國總統大選因素會造成談判困難，不管是各黨都不想得罪工會，如果宣布罷工，時間真的也不用長，只要罷工兩周，整個碼頭的作業最少要二、三個月時間才能恢復正常，而且罷工不只是影響美東碼頭運轉，是所有的船期及碼頭都會受到波及。

有關運價走勢，他說，只要SCFI運價指數不跌破2,000點，航商的獲利就會很好，即使指數跌到2,000點也未必不是壞事，臨時加入美西市場的野雞船就會開始消失，不會再搶進美西市場，航商也會將老舊船舶陸續退出市場。

他強調，不管市場需求如何變化，運價一定要在合理的水準，船公司現在的體質跟以前不同，會有不同的經營策略，不會做虧錢生意。

顏益財投資多檔航運股獲利頗豐，他說，以基本來看，台灣的航運股是被低估，貨櫃三雄第3季獲利一定比第2季好。