非豪車品牌 還有下調可能

不只是豪華車品牌電動車戰火隆隆，非豪華車品牌的電動車在MG4上市後，以百萬元入門價將電動車的空間壓到最小。即使MG4目前已暫停接單，但各家車廠正在評估，還有沒有降價促銷的空間。

車廠指出，台灣汽車市場需求恢復到正常水準，但因為去年汽車市場創下近18年來的新高，再加上去年許多消費者排隊要買電動車，許多車廠看好今年市場，設定目標樂觀，備庫存水位也高。為衝業績，今年下半年車廠促銷積極，因今年預估市場衰退約10%，消費者有機會拿到最佳購車條件。

除車商積極促銷，電動車市場遭遇兩大考驗，納智捷百萬元n7電動車已連續數月單月掛牌數破千輛，快速消化市場上的電動車買氣，而MG4上市之後，雖然只設定單月掛牌250輛的目標，但同樣是不到百萬元就可以買到入門款，更是快速破壞電動車的市場行情。