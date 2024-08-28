電動車競價衝量時代來了 業界估有利整體市占攀升

電動車殺出戰火，Audi Q4 e-tron以199萬元早鳥價直指BMW iX1，接單超過500張，即使如今恢復至209萬元起，但已打亂市場。

KODA和福斯（VW）推出的電動車價格下降超過10萬元，KODA純電休旅ENYAQ 85入門車款163.8萬元，直接拉到170萬元以內。業界認為，電動車供不應求時代已過，將進入競價衝量時代，未來電動車在台灣市場的市占率將快速攀升。台灣奧迪指出，Q4 e-tron在今年5月時推出限時早鳥優惠價入門199萬元，受到市場青睞。進口車商認為，奧迪這項策略是鎖定BMW iX1的228萬元售價，由於奧迪與雙B同屬豪華車品牌，Q4雖然屬於緊湊型休旅車尺碼，但有中大型休旅車的腿部空間和行李箱容量，續航里程最高565公里，實用性高。

進口車商電動車搶市

Q4 e-tron早鳥優惠價打亂豪華車品牌電動車的行情，摜破200萬元，拿下逾500張訂單，如今雖然回調為209萬元，但已攪動電動車的市場行情。

車商指出，近期推出電動車的品牌大受震動，包括KODA在8月初預售的ENYAQ純電休旅車款，因為Audi的早鳥價震撼，直接把入門價降至163.8萬元，較原本車廠預估售價相差近20萬元，雖說限量260輛，但以目前電動車的市場量，足以影響整體汽車市場行情。福斯將引進的電動車款，也將推出具破壞力的價格。

在此之前，BMW是台灣汽車市場中，除特斯拉之外，電動車銷售量最大的豪華車品牌，iX1是BMW品牌中售價最親民的車款，上市一開始就收獲大量訂單，iX1、iX2等均將大量到港，以滿足先前所遞延訂單，預期今年BMW的電動車銷量勢必持續創新高。

賓士的高階豪華電動車更受矚目，今年初台灣賓士引進多款全新電動車，並將旗下現有電動車配備全面升級，299萬元起的EQE 300 SUV陸續到港，進一步推動純電車型成長達到雙位數銷售占比。6月初千萬元等級純電豪華旗艦休旅Mercedes-Maybach EQS 680 SUV；6月推出Mercedes-AMG GLC 43休旅及跑旅雙車型，近期G-Class首款純電車型即將發表，主打的客層又明顯不同。