統一超社會服務 落實社區陪伴

統一超（2912）旗下好鄰居文教基金會昨（27）日舉行成立25周年記者會時指出，與台灣7-ELEVEN攜手以好鄰居同樂會、閱讀勵學、青年深根等三大社會服務，落實社區陪伴，架構社區親子最佳活動場域、協助偏鄉區域小學推動閱讀，並幫助返鄉青年創業，至今影響超過300萬人。

好鄰居基金會1999年成立，持續在地陪伴25年，透過拍攝好鄰居基金會25周年全新「OPEN!斜槓好鄰居」形象影片，至今全台逾7,000家門市達成全鄉全店全天服務里程碑。好鄰居基金會表示，其中「好鄰居同樂會」至今舉辦15年， 累計超過10萬場活動，吸引270萬人次參與。

好鄰居基金會25周年記者會邀請三位店經理現身分享，其中高雄新甲仙門市店經理林德和發想閱讀集點活動，陪災民與孩童走過八八風災艱難的重建之路；桃園羅浮門市店經理楊瑞琪藉由門市凝聚居民向心力並陪伴孩童學習；竹北豐禾門市店經理鍾顓鴻則為返鄉青年點亮希望的燈。

藉由好鄰居基金會，桃園羅浮門市店經理楊瑞琪串聯羅浮國小啟動晨光閱讀計畫，將門市打造成在地活動中心，以好鄰居教室、繪本共讀、DIY遊戲等活動，在社區持續推廣永續觀念，好鄰居基金會也透過「閱讀勵學」協助羅浮國小推動閱讀，今年攜手統一超商、博客來啟動「羅浮國小圖書館整理計畫」，耗時六個月與近百位志工，將萬本藏書系統化整理，完成圖書館整理，提升鄉鎮閱讀環境。

好鄰居基金會關注孩童教育與閱讀議題，甲仙門市店經理林德和2011年為幫助八八風災受災孩童，推動閱讀集點換商品，好鄰居基金會正式開啟「閱讀勵學」計畫，利用每日一頓免費早餐，在紓困經濟的同時，更有效提升孩童閱讀量進而追尋夢想。

好鄰居基金會2014年起推動「閱讀勵學」專案，至今累計逾百所學校、陪讀班據點，閱讀量超過85萬本讀冊。2022年起攜手正隆、捷盟行銷，運用7-ELEVEN門市10公噸紙箱循環再製成永續紙材教具，貢獻減碳58公噸，相當於保留200棵樹，至今共打造六座「好鄰居紙圖書館」。

好鄰居基金會2017年開拓「青年深根」計畫，扶植返鄉創業社會企業團隊，利用通路力量，增加販售曝光機會，竹北豐禾門市店經理鍾顓鴻實踐與社企團體、在地農夫三方合作，協助推廣過剩農產製成的創新商品。

青年深根計畫至今與20組團隊合作，將百項在地選物上架區域門市與i預購等線上平台，足跡遍布20個鄉鎮，未來好鄰居基金會將持續發揮貢獻在地精神，期盼為社會帶來善的循環。