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「集食雲2.0」平台攜手產業園區食品廠推動數位轉型

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
招商會場舉辦集食雲成果展，由原本斗六產業園區食在好嘴斗的班底設攤交流。記者宋健生/攝影
招商會場舉辦集食雲成果展，由原本斗六產業園區食在好嘴斗的班底設攤交流。記者宋健生/攝影

由數位發展部數位產業署輔導的「集食雲2.0」電商平台，27日在台中舉行首場招商發表會，宣示將攜手全台產業園區上千家食品廠推動數位轉型，同時訴求「工業區廠商直購」、較市價便宜三成以上優惠，搶食每年數千億元電商商機。

集食雲強調，致力於讓消費者在一個平台就能買齊需要的商品，從平台端、倉儲端、物流端一次備好，除了擁有宅配運費的競爭力，提供消費者優惠的物流費用之外，倉儲的管控更簡易化，提升進駐廠商庫存管理的便利性，創造廠商及消費者雙贏的局面。

今天的招商發表會，吸引中部地區包括台中工業區、全興工業區、南崗工業區、大甲幼獅工業區、大里工業區及雲林科技產業園區等80餘家廠商參加，當場有裕國冷凍（8905）、宜秦食品、高慶泉、菇王食品、頂裕食品等30家廠商表達參與意願。

包括中華民國工業區廠商聯合總會副總會長董正宗、集食雲董事長廖憲平、金屬工業研究發展中心組長林原誌、經濟部產業園區管理局台中分局秘書黃子洧、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊等人都到場見證。

主辦的創力美董事長兼集食雲總經理尤泓文表示，集食雲是由斗六產業園區的豐喜食品、大同醬油、飛燕煉乳、台旺食品、嘉年生技、嘉珍食品、鈺統食品、嬌旺食品及創力美等9家優質廠商共同組成。

集食雲的前身為經濟部工業局在2019年推動的「斗六產業園區食在好嘴斗」產業群聚計畫，當時只有集食雲1.0，即廠商直接面對消費者，集食雲標榜以數位行銷為基礎，透過金流和物流的串聯，讓消費者感受到即時性與便利性的雲端數位服務。

今天的招商會場並舉辦集食雲成果展，由原本斗六產業園區食在好嘴斗的班底在現場設攤交流。他們以3億元資本額的食品製造基礎、客戶群眾、完整的供應鏈以及穩定的食品安全，讓集食雲本身具備優質的後盾，期望此次展出，能帶給現場食品業者新的觀點與思維，更成為食品業數位轉型的領頭羊。

如今，集食雲2.0升級為加入食品原料製造及批發廠商，訴求「為B端廠商帶來成交量，為C端則帶來流量」。

尤泓文指出，此次招商活動，希望滿足不同規模與需求的食品業者，從初創到擴展品牌，都能獲得相應的支持與服務，並集結食品業者建立中部食品業數位轉型典範，進而延伸北部、南部，帶動全台產業園區食品業加入雲服務的行列。

尤泓文強調，面對國內電商市場大者恆大、且競爭日趨激烈，集食雲的競爭利基，主要訴求合作的食品廠必須提供專屬(獨供)的商品，且堅持必須是工業區食品廠商提供，可以溯源及保證安全，爭取消費者的認同，未來等運作機制成熟後，也不排除增加販售日常生活用品、家用電器等。

招商發表會吸引中部地區各產業園區80餘家廠商100多人參加，氣氛熱絡。記者宋健生/攝影
招商發表會吸引中部地區各產業園區80餘家廠商100多人參加，氣氛熱絡。記者宋健生/攝影
集食雲董事長廖憲平(右)與總經理尤泓文(左)全力推動「集食雲2.0」平台招商。記者宋健生/攝影
集食雲董事長廖憲平(右)與總經理尤泓文(左)全力推動「集食雲2.0」平台招商。記者宋健生/攝影
「集食雲2.0」招商發表會，由工業區廠商聯合總會副總會長董正宗(右5)、集食雲董事長廖憲平(右4)等人見證。記者宋健生/攝影
「集食雲2.0」招商發表會，由工業區廠商聯合總會副總會長董正宗(右5)、集食雲董事長廖憲平(右4)等人見證。記者宋健生/攝影

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