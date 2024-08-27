古書今贏／識人之明 五點觀察

《三國演義第15回》提到：江東的孫策英勇善戰，和劉繇部將交戰時，生擒于糜、嚇死樊能，20多歲，已經平定江東六郡，時稱小霸王。

孫策喜歡打獵，建安五年4月，到丹徒打獵，因為座騎跑太快落了單，被前吳郡太守許貢三名門客（為主人復仇）偷襲受到重傷，因為事發突然，臨終前緊急召來張昭，希望他輔佐孫權，如果孫權不行就取而代之，戰況不利打不過敵人，就退回江西。

當時的大臣大多偏向由孫權三弟孫翊接位，不過孫策認為孫權具備「舉賢任能，各盡其心，人盡其才，以保江東」的優點，才是最佳人選，最終還是由孫權接位，孫策去世時26歲，孫權24歲。

接位的人，即使早有心裡準備，仍必須盡快進入狀況：

首先是面對當前處境，包含產業服務現況和發展、整體國政軍經影響要素，盡可能蒐集資訊情報，從中發掘瓶頸限制以及影響，面對問題解決難題。

其次深入了解利害關係者，對內有何人、任何職、做何事，消除內耗摩擦，聚集群力發揮綜效；對外如客戶、供應鏈、協力者、支援者、主管機關等等關係者，實施串聯合作。

第三突破技術知識瓶頸，進行流程優化，即時傳遞溝通，實施無縫銜接，降低作業失誤和浪費，打造核心技術。

第四進行統合規劃，保持冷靜稍安勿躁，了解資金資源運用，找出最佳方案，集聚意見訂定目標方案，決定用何人？做何事？成何功？其後貫徹執行並慨然承擔成敗責任。

用錯人不能成事，還會壞事，東漢靈帝時的劉劭在《人物誌．八觀》中提到：從言行情緒表現，可以了解一個人是滿腹經綸或是什麼都不懂。

想要知道這個人是否具備品格修養，可以觀察：面對內外部人員，是否依據彼此的依賴性，在言行態度有高低的差別；遇到上下層級，是否獻媚討好或是倨傲無禮？如果親疏有差異，是否私相授受或故意拒絕；看到喜憎的人，是否會以私害公。

至於人員是否有能力承擔交辦的事，要由以下五點看這個人：

一、說何話，言行是否相副？講一套做一套。

二、做何事？能耐有多少，思緒是否周密？

三、為何做？是否主動積極，動機和觀念純不純正？

四、如何做？方法是否正確有效？行為恰不恰當，有無走偏鋒？

五、事後如何？心胸是否樂觀開放，願意承擔責任？且能改過。

總之，不求有人可用，但重找出可用之人。