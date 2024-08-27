智慧經營／台玻集團總裁林伯實 打造一條龍供應鏈

台玻（1802）集團總裁林伯實分享他進軍半導體供應鏈的心路歷程，半導體關鍵材料過去一直掌握在國外大廠手中，本土化是鞏固台灣在半導體競爭力最重要的步驟，14年前他在全球重要生產地區繞了一圈，決定要投入「矽基氣體產業」並且創立一條龍生產矽基產品的實聯精密化學（實聯精化），其中高值化產品矽乙烷（Disilane）預計明年開始會有大幅度的成長，正要在矽基產業的大道上翱翔。

勇於扮演產業先趨

實聯精化是林伯實私人投資，也是主要的大股東，這家公司股東陣容堅強，包含國內幾家重要上市公司，目前資本額約26億元，是國內唯一的一條龍矽基氣體供應大廠，已切入半導體、太陽能板及面板先進製程材料供應鏈。

林伯實認為，企業家要勇於扮演產業先趨的角色，半導體的設備及材料都必須本土化，材料的部分矽基氣體更是發展半導體韌性製程重要關鍵，這個產業的進入門檻相當高，實聯精化歷經十多年的努力，矽甲烷（Silane）已被各大半導體大廠沿用多年。

然而，現今市場上的矽甲烷大多仍依賴進口，而矽甲烷是製造矽乙烷和矽丙烷（Trisilane）的重要原料。

實聯精化率先實現矽甲烷的在地化生產，並以自產的矽甲烷作為矽乙烷和矽丙烷的原料，徹底落實供應鏈的在地化。今年實聯精密化學研發的矽乙烷、一氯矽烷（Monochlorosilane) 被半導體產業相關廠商採用，這將有助於明年的營運成長，也證實他當初的抉擇跟堅持是對的。

為了強化經營體質，林伯實也為實聯精化特聘劍橋大學梁基彥博士擔任總經理。梁基彥曾經是英國國家實驗室的資深研究員，並在日商擔任研發副總，他在半導體元件與製程方面有深厚的知識和實踐經驗，並擁有豐富的國際化管理經驗，一起攜手與其他核心成員共同努力推動實聯精化更上層樓。

實聯精化是全球少數能夠由原物料冶金級矽粉末開始生產經過三氯矽烷（TCS）、二氯矽烷（DCS）、一氯矽烷、矽甲烷並最終產出矽乙烷的一條龍生產化工產線。

建立自給自足貨源

林伯實進一步分析，隨著地緣政治問題不斷受到重視，韌性供應鏈逐漸成為顯學，而在美中貿易競爭的政治趨勢下，本土化政策成為鞏固韌性供應鏈的關鍵因素。

以高價值的矽乙烷為例，相較於國內其他競爭廠商，其原料矽甲烷多來自於中國大陸，地緣政治影響大，有供應鏈中斷的危機。實聯可以自給自足提供客戶穩定的貨源。也不容易在中美競爭跟地緣政治下受到影響。

人工智慧（AI）的全球趨勢正驅動著半導體產業的快速發展。先進的AI應用需要更高效、更強大的晶片來支撐其運算需求。矽乙烷在製造這些先進晶片中扮演著關鍵角色，能夠製造更加平坦的基板，同時也可以增加晶片沉積的速率。

矽乙烷作為高純度的矽基材料，是製造高效能半導體材料的重要原料，能夠支持AI技術的發展。因此，矽乙烷的供應對於支持全球AI及相關技術的持續進步至關重要。

實聯精化產品專注於現今14奈米以下先進製程及AI人工智慧晶片製程的重要特別氣體。擁有豐富的產品專業知識以及分裝能力，可根據客戶對於容器的多元性需求，靈活調整分裝產線，以滿足客戶的多樣化需求。

林伯實有信心地指出，近兩年來，實聯精化陸續量產矽乙烷、一氯矽烷及二氯矽烷等重要產品，樹立了台灣半導體產業關鍵人氣的里程碑，並達成了公司創立初期投資矽基產業的目標與心願。為了順應半導體產業的發展趨勢，實聯精化將矽基產品線再次擴展延伸，專注於開發下一代半導體關鍵材料矽丙烷，以引領台灣矽基氣體產業的未來發展。

在當前地緣政治和美中貿易競爭的背景下，地緣政治的風險可能造成供應鏈斷鏈的危機，凸顯出韌性供應鏈重要性。韌性供應鏈不僅能確保產業的穩定運行，還能在面臨全球市場變動和政策不確定性時保持供應鏈的連續性。