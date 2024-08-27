量子覺知手札／甄選接班人 先尋找共識

在現實中，最令人困擾，也是最不易完成的任務，甚至是我們不願面對的真相，就是如何找到自己適當的接班人（或繼承人），讓個人一生的成就與願力能夠毫無懸念地持續傳承下去。

事實上，企業在世代更迭的過程中，往往會產生諸多不確定因素，其影響往往會讓公司的市場價值出現暫時性地下降。雖然，接班人的入列多半不是偶然發生，而是經由各種接手的準備工作，其學習訓練也都會按部就班地進行，不過即使接班的過程都已有妥善安排，最終的接班成效依然無法全然地掌控。

畢竟，接班人具備的專業能力只是其中的一個元素，他們的經歷及心態和之前的主事者必定不會全然相同，自然每個人對於自己角色上的認知及相關做法也會大異其趣。這種不可控的情形在傳統時代尚能因規範的設立而有所控制，但是在今日的量子覺知時代裡，因為一切都有可能發生，而一切又均是不確定，所以接班工作會變得更為複雜而未知也就不足為奇。

由於主觀意識決定了客觀的存在，因此接班人最終的欲求及願力如果和前任工作者不同，那麼在追求實體目標過程中產生的個人感受也必定迥異。為了能讓自己的情緒好過一些，接班人最終各行其是也是很正常的。

所以，為了避免接班人有違背自己意願的脫序表現，我們在甄選並訓練接班人的首要考量必須是察覺對方的最終欲求及願力為何，是否和交棒者的意識產生頻率上的協振。若結果為真，我們就可透過自動發生的量子相干效應，以量子穿隧的機制創造雙方意識相吸的根基，那麼後續的接班就可在觀察者效應的刻意引導下，有效地進行了。