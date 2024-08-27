快訊

涉貪數百萬助廠商喬事！國民黨立委鄭天財200萬交保、限制出境出海

科妍、新穎兩生技公司南美重大突破 雙雙打進巴西市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

上市生技公司科妍（1786）27日宣布海外布局重大進展，該公司婦科剖腹產、外科手術玻達癒防沾黏產品已取得巴西Anvisa銷售許可，將自明年起開始貢獻業績，攻占南美洲市場；無獨有偶，新穎生醫（6810）也在27日宣布，自主開發的創新檢測試劑DNlite-IVD103接獲巴西國家衛生監督局（ANVISA）核發上市許可。

科妍表示，該公司在巴西市場布局上，規劃的婦科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品、骨科防沾黏產品、一針劑型關節腔注射劑等三大產品，婦科剖腹產、與外科產品已正式取得巴西Anvisa銷售許可，同時也是第一家國產防沾黏產品在巴西市場取證，另外二者有望將在今年底、明年陸續取得許可。

據報導巴西人口高達2.15億人，剖腹產率高居全球前二名，在二大都會區聖保羅及里約熱內盧人口約3,500萬人，經濟實力不容小覷，市場潛力可觀，預計在明年起，業績貢獻度將開始拉升。

新穎生醫表示，巴西是拉丁美洲最大經濟體，更是南美洲最大的醫療器材市場，巴西的市場商機向來是企業兵家必爭之地，該公司的DNlite-IVD103能成功取得巴西上市許可，意義非凡，加上DNlite-IVD103在巴西擁有專利保護，將有助確保技術領先及加速市場推廣，目前規畫以共同經銷模式拓展拉美市場，已有合作對象進行洽談。

根據國際糖尿病聯盟（IDF）資料顯示，巴西的成人糖尿病患約有1,573萬人，糖尿病發病率全球排名第六、拉丁美洲排名第一大。2021年巴西政府投入的糖尿病相關醫療費用高達429億美元，潛藏龐大的醫療照護商機。

新穎生醫表示，DNlite-IVD103是全球第一個應用於預防糖尿病腎病變快速惡化的ELISA檢測試劑，已取得歐盟、臺灣、馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、越南、印尼、瓜地馬拉等國家（地區）的上市許可，如今再獲得南美洲第一大國巴西的上市許可，全球取證加速，公司正積極推進各地區的商務合作與經銷通路，隨著在全球多點布局逐步展現效益，可望迎來業績的強勁成長，公司樂觀看待未來一年營運。

巴西 糖尿病

延伸閱讀

科妍可吸收防沾黏凝膠進軍南美市場 明年起貢獻業績

女子不吃甜卻患糖尿病癱瘓…揭常吃1款不甜食物出事 1類人易中招

巴西逾半以上國土 面臨44年來最嚴重乾旱

疑遭人口販運組織利用 巴西將限制免簽移民入境

相關新聞

台中豪宅交易變冷卻不見賠售潮？房仲曝原因

住商機構觀察實價登錄資料，台中突破豪宅門檻4000萬元的交易轉冷，今年上半年共97件，3年來減少44.3%，但台中最多豪...

實體書式微...書店還有人去嗎？當店面成為時光隧道：通向洪流沖不走的歲月

和盧寬喜一樣在時代洪流裡被沖刷的，還有二手書店。台南有許多二手書店，說來慚愧，很多都還不是台南人帶我去的，是「脫北者」小說家黃崇凱帶我去的。

貿協Taiwan Select拓銷團13家台灣食品廠出擊日韓市場

外貿協會日前帶領13家國內好食品代表企業，前進日本及韓國市場拓銷，針對日韓消費者不同的飲食偏好，推銷不同產品，貿協表示，...

台南蛋白區強勢崛起 永康因AI產業成房市新熱點

隨著人工智慧（AI）趨勢及半導體產業鏈的持續壯大，台南市周邊的蛋白區逐漸成為房市新熱點，吸引了許多高科技人才的進駐和投資...

台驊董事長顏益財：美東勞資協商恐造成罷工

台驊控股董事長顏益財分析， SCFI只要不跌破2千點，貨櫃輪航商獲利都「安啦」！美國國際碼頭工人協會（ILA）現行的六年...

日立永大電梯拚新梯與維保 今年目標營收84億、年增6%

日商株式會社日立製作所在台全資子公司日立永大電梯梯董事長井手浩二27日表示，今年持續聚焦汰舊換新的維修保養市場，以及發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。