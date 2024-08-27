科妍、新穎兩生技公司南美重大突破 雙雙打進巴西市場

上市生技公司科妍（1786）27日宣布海外布局重大進展，該公司婦科剖腹產、外科手術玻達癒防沾黏產品已取得巴西Anvisa銷售許可，將自明年起開始貢獻業績，攻占南美洲市場；無獨有偶，新穎生醫（6810）也在27日宣布，自主開發的創新檢測試劑DNlite-IVD103接獲巴西國家衛生監督局（ANVISA）核發上市許可。

科妍表示，該公司在巴西市場布局上，規劃的婦科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品、骨科防沾黏產品、一針劑型關節腔注射劑等三大產品，婦科剖腹產、與外科產品已正式取得巴西Anvisa銷售許可，同時也是第一家國產防沾黏產品在巴西市場取證，另外二者有望將在今年底、明年陸續取得許可。

據報導巴西人口高達2.15億人，剖腹產率高居全球前二名，在二大都會區聖保羅及里約熱內盧人口約3,500萬人，經濟實力不容小覷，市場潛力可觀，預計在明年起，業績貢獻度將開始拉升。

新穎生醫表示，巴西是拉丁美洲最大經濟體，更是南美洲最大的醫療器材市場，巴西的市場商機向來是企業兵家必爭之地，該公司的DNlite-IVD103能成功取得巴西上市許可，意義非凡，加上DNlite-IVD103在巴西擁有專利保護，將有助確保技術領先及加速市場推廣，目前規畫以共同經銷模式拓展拉美市場，已有合作對象進行洽談。

根據國際糖尿病聯盟（IDF）資料顯示，巴西的成人糖尿病患約有1,573萬人，糖尿病發病率全球排名第六、拉丁美洲排名第一大。2021年巴西政府投入的糖尿病相關醫療費用高達429億美元，潛藏龐大的醫療照護商機。

新穎生醫表示，DNlite-IVD103是全球第一個應用於預防糖尿病腎病變快速惡化的ELISA檢測試劑，已取得歐盟、臺灣、馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、越南、印尼、瓜地馬拉等國家（地區）的上市許可，如今再獲得南美洲第一大國巴西的上市許可，全球取證加速，公司正積極推進各地區的商務合作與經銷通路，隨著在全球多點布局逐步展現效益，可望迎來業績的強勁成長，公司樂觀看待未來一年營運。