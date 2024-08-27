泓德能源打造最國際化能源平台 台日澳合作夥伴出席祝賀

泓德能源（6873）於今（27）日舉辦業績發表會，預計9月底改列一般板上市，台、日、澳重要合作夥伴皆出席祝賀。泓德能源表示，該公司打造的國際化能源平台今年上半年已有具體商務成果，預計明年起將可進一步大放異彩。

泓德能源總經理周仕昌表示，該公司著眼海外電力自由化市場，去（2023）年年底宣布進軍海外，今年上半年即成功拿下日本長期脫碳素儲能系統容量市場標案，預計2027年上線服務，為台灣第一家打入日本儲能系統容量市場的公司。另與澳洲電力零售商ZEN Energy簽定備忘錄，合作內容包含光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）、虛擬電廠（VPP）合作及儲能案場開發，未來將攜手合作綠氫等綠色能源事業。泓德能源未來將透過收購與策略合作，擴大營運規模版圖，打造電力基建管理平台。

ZEN Energy董事長Raymond Spencer也專程來台並出席泓德能源今日的業績發表會。他說，ZEN Energy的快速成長，來自與南澳洲政府有深厚且長期的合作。南澳洲政府在實現淨零排放這方面領先全球，2021年更創下紀錄，在180天之間完全依靠再生能源滿足其營運需求，去年約有76%的電力也來自再生能源。在澳洲，儲能的經濟價值非常巨大，主要原因來自於持續增長的間歇性再生能源滲透率，再加上由綠氫及綠色數據所驅動的市場機會，預期2050年澳洲電力市場的規模可能會增長至雙倍甚至三倍。

士林電機發言人暨執行副總經理董濟仁表示，士林電機與泓德能源從光電案場升壓站的供應關係到2022年參與現增正式成為泓德能源股東，更於今年合資成立士星、新星兩家公司進行表後光儲充產品的製造與銷售。另與泓德能源旗下子公司星舟快充，於公、民營場域與房建市場進行推廣，未來也將一同進軍日本市場，期待雙方在優勢互補及多面向的合作下，共創綠能事業的全方位綜效。

三菱電機株式会社電力系統事業部部長倉持壯男說，其所屬部門專注於儲能系統、供需管理系統及虛擬電廠（VPP）等業務，目的是協助整體社會解決能源問題，並穩定和提高供電效率。泓德能源以精準眼光布局海外，已成功拓展日本業務，三菱電機期待未來能與泓德能源展開合作，攜手為社會做出更多貢獻。