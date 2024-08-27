台糖冰棒也遭冒用！台糖：冰品僅透過自有通路銷售
近期台糖公司（1237）接獲桃園市政府通知，有消費者陳情桃園市龜山區中和南路市場某攤商招牌標榜「台糖好大冰棒 每枝1元」，但購買結帳時卻變成1支10元之情事。台糖公司鄭重澄清，台糖糖廠冰品僅由自有通路及營業據點販售，並無委託或合作銷售，亦無授權「台糖好大冰棒」作為名稱標示，籲請消費者購買時認清產品正確包裝，也感謝桃園市政府查辦此案，打擊投機不法。
台糖表示，該攤商招牌雖標示「台糖」，但實則與台糖公司無關，且該廣告具誤導性，使消費者容易誤以為其販售之冰品係由台糖公司產製而購買。台糖強調，台糖各糖廠冰品由各糖廠所屬職工福利分會負責產製，冰品包裝雖有不同，但銷售通路僅限於糖廠冰店、福利社及台糖蜜鄰等據點， 並無透過委託或合作銷售模式，請消費者在炎炎夏日購買冰品、清涼一下的同時，慎選來源、仔細辨識，以保障自身權益。
台糖提醒，現今市場行銷方式多元且花俏，容易造成不少消費糾紛，籲請消費者提高警覺，認清商品標示，若有疑慮可向台糖公司消費者信箱（tsc01@taisugar.com.tw）或0800-026-168專線洽詢，亦可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢。
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