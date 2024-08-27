快訊

疑被逼「工作學業2選1」…工讀生輕生控遭霸凌 保發中心董座請辭負責

台糖冰棒也遭冒用！台糖：冰品僅透過自有通路銷售

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

近期台糖公司（1237）接獲桃園市政府通知，有消費者陳情桃園市龜山區中和南路市場某攤商招牌標榜「台糖好大冰棒 每枝1元」，但購買結帳時卻變成1支10元之情事。台糖公司鄭重澄清，台糖糖廠冰品僅由自有通路及營業據點販售，並無委託或合作銷售，亦無授權「台糖好大冰棒」作為名稱標示，籲請消費者購買時認清產品正確包裝，也感謝桃園市政府查辦此案，打擊投機不法。

台糖表示，該攤商招牌雖標示「台糖」，但實則與台糖公司無關，且該廣告具誤導性，使消費者容易誤以為其販售之冰品係由台糖公司產製而購買。台糖強調，台糖各糖廠冰品由各糖廠所屬職工福利分會負責產製，冰品包裝雖有不同，但銷售通路僅限於糖廠冰店、福利社及台糖蜜鄰等據點， 並無透過委託或合作銷售模式，請消費者在炎炎夏日購買冰品、清涼一下的同時，慎選來源、仔細辨識，以保障自身權益。

台糖提醒，現今市場行銷方式多元且花俏，容易造成不少消費糾紛，籲請消費者提高警覺，認清商品標示，若有疑慮可向台糖公司消費者信箱（tsc01@taisugar.com.tw）或0800-026-168專線洽詢，亦可於上班時間撥打全國消費者服務專線1950諮詢。

冰品 台糖 消費

延伸閱讀

高雄大港閱冰2天吸4萬人潮 店家業績成長逾3成

高雄大港閱冰登場 陳其邁化身總司令帶民眾逐攤閱冰

超霸氣剉冰整鍋上桌！ 台南「金媽媽冰店」什錦牛奶冰70元一鍋 讓你吃好吃滿

「2024大港閱冰」45家特色店家齊聚哈瑪星站

相關新聞

台中豪宅交易變冷卻不見賠售潮？房仲曝原因

住商機構觀察實價登錄資料，台中突破豪宅門檻4000萬元的交易轉冷，今年上半年共97件，3年來減少44.3%，但台中最多豪...

實體書式微...書店還有人去嗎？當店面成為時光隧道：通向洪流沖不走的歲月

和盧寬喜一樣在時代洪流裡被沖刷的，還有二手書店。台南有許多二手書店，說來慚愧，很多都還不是台南人帶我去的，是「脫北者」小說家黃崇凱帶我去的。

貿協Taiwan Select拓銷團13家台灣食品廠出擊日韓市場

外貿協會日前帶領13家國內好食品代表企業，前進日本及韓國市場拓銷，針對日韓消費者不同的飲食偏好，推銷不同產品，貿協表示，...

台南蛋白區強勢崛起 永康因AI產業成房市新熱點

隨著人工智慧（AI）趨勢及半導體產業鏈的持續壯大，台南市周邊的蛋白區逐漸成為房市新熱點，吸引了許多高科技人才的進駐和投資...

台驊董事長顏益財：美東勞資協商恐造成罷工

台驊控股董事長顏益財分析， SCFI只要不跌破2千點，貨櫃輪航商獲利都「安啦」！美國國際碼頭工人協會（ILA）現行的六年...

日立永大電梯拚新梯與維保 今年目標營收84億、年增6%

日商株式會社日立製作所在台全資子公司日立永大電梯梯董事長井手浩二27日表示，今年持續聚焦汰舊換新的維修保養市場，以及發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。