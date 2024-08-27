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永立榮強攻外泌體保養品 獲五項 INCI 認證、將攻東協市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

立榮（6973）董事長簡奉任27日表示，該公司透過新藥研發、與美妝保養品雙管齊下策略發展，目前已有一項羊水幹細胞新藥在進行一期臨床試驗；並取得五項美妝保養品創新原料之國際INCI（國際化妝品成分命名）認證。永立榮日前已完成3.8億元增資，現金水位增加為7.8億元，公司也將加緊國際市場布局，並以東南亞為優先目標，尋找可互補合作的投資對象。

永立榮目前在新藥開發項目有兩大項目，一是利用人類羊水幹細胞開發治療勃起功能障礙的新藥UA002，這項藥物主要針對糖尿病與攝護腺根除術導致勃起障礙的患者，展開一期臨床試驗，預計年底完成9人收案，待取得臨床數據後，將開展授權活動，並力拚明年啟動二期臨床。

永立榮另一項新藥是利用人類羊水幹細胞外泌體發展的UB003，主要治療中重度乾眼症，已完成初步動物有效性試驗，待完成CMC製程優化後，將進行法規諮詢，申請IND，開展人體臨床試驗。

在美妝保養品方面。永立榮已陸續取得五項美妝保養品創新原料之國際INCI認證，其中一項新原料是以人類羊水幹細胞為來源，並將在國內法規開放後，隨即申請上市。永立榮也加緊研發腳步，陸續研發以小鹿羊水、鹿茸以及人類羊水幹細胞外泌體的美妝保養品原料，且均成功取得INCI登錄認證，可因應醫美大廠開發新型醫美產品的多元需求，成為台灣系列產品最齊備的外泌體醫美材料供應商，進軍全球規模137億美元的醫美市場。

另外，與麗豐合作的小鹿系列保養品，在台灣上市後，8月也開始進軍大陸，明年會有更多品項上市舖貨，另外雙方也合作開發系列保健食品。

永立榮日前順利完成現金增資，共發行1萬張股票，每股價格為38元，總金額達3.8億元，除原股東外，還新增了彰銀創投以及工研院旗下，以投資創新技術為主的ITIC等投資人。增資後公司股本為3.95億元。根據公司2024上半年財報推估，募資後現金水位增至7.8億元，每股淨值由15.6元提高至21.2元。

幹細胞 立榮 醫美

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