朝淨零建築邁進 冠軍建材上半年再生綠建材銷量年增26%、占比達55%

冠軍建材（1806）指出，旗下冠軍磁磚、馬可貝里等全產品均為環保標章產品，目前再生綠建材標章產品比重已達55%。冠軍透過反覆實驗，調配無機性廢泥、廢胚、廢磚等最適化添加比例，減緩大宗原料剛性需求量與天然資源的開採，延續建材的生命周期，達到地球永續和人本健康，目前持續申請再生綠建材提高產品占比。

冠軍建材今年上半年再生綠建材產品銷售較去年同期成長26%，持續朝臺灣2050淨零碳排目標邁進；冠軍建材自1996年12月成為首家榮獲內政部「再生綠建材」標章以來，現為全國獲得綠建材標章數最多的磁磚廠，超前部署，響應淨零建築。

為了進一步推廣再生綠建材的多元效益，「內政部建築研究所」委託「財團法人環境與發展基金會」資深顧問陳文卿博士（目前擔任再生綠建材產業推動聯盟召集人）在27日舉辦「再生綠建材推廣暨參訪活動」，並邀請政府工務部門、建築業界及設計師參訪「冠軍綠概念館」，讓各界實地了解業者如何利用各類回收材料生產優良綠建材，並鼓勵積極使用具資源循環、減廢、減碳等效益的優質再生綠建材。

今年，冠軍建材推出了「科技節能石」搭配「節能外牆乾掛系統」，能有效達到室內降溫4度，冷氣用電可減少24%至36%。住宅的總電耗能降低4.8%至7.2%，辦公類總電耗能降低12%至18%。

此外，結合「冠軍屋頂隔熱節能系統」應用於屋頂可隔絕90%的熱傳導，架高15公分的樓板可降溫達15℃，不僅具減碳效果，還是國內磁磚業唯一取得「高性能綠建材」標章的品牌。

冠軍建材是第一家完成「建築資訊模型BIM元件」建置的磁磚業者，將產品訊息建置BIM模型化，為建築師和營建業在規劃初期提供快速計算碳排量的工具，積極協助建商取得建築能效認證（BERS）和低碳建築認證（LEBR），有助申請綠建築權重分數，是建築業者淨零之路強力後盾。