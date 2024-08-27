博客來成立線上文博會專區 文創旗艦店同步登場

響應文化部主辦之「寶島百面」商展，博客來成立線上文博會專區，同時攜手海內外近百間文創品牌「文創旗艦店」同步登場。文創議題近年備受矚目，根據博客來文具館銷售統計，2024上半年文創商品的業績較去年同期成長約四成，顯示出文創類商品需求不斷增長，尤其受到女性顧客的青睞。

「2024臺灣文化創意博覽會」首度移師臺南，臺南市政府文化局以「Lesson :D」為主軸規劃臺南概念展區，於8月23日起盛大登場。響應由文化部主辦之「寶島百面」商展，博客來特別成立線上「文博會專區」，現場買不夠的還有機會到博客來網站把創意商品帶回家。

活動主打「文博會參展品牌」，提供近千件特色文創商品。為了展現對文創展業的支持，博客來也宣布即日起成立「文創旗艦店」，致力於打造一個匯集多元文創商品的線上文青市集，誠摯邀請民眾一同支持文化創意盛事，將本土蓬勃的文創能量推向全球。

博客來文創類商品需求不斷增長，尤其受到女性顧客的青睞。其中，臺灣設計與插畫IP商品成為焦點，像是擁有150萬人氣的貓咪Youtuber「黃阿瑪的後宮生活」、韓國超人氣文創品牌「Dinotaeng」以短尾矮袋鼠擄獲大批粉絲，還有Line人氣貼圖角色「懶散兔與啾先生」、「醜白兔」等慵懶療癒風格的角色，更是深得大小朋友的喜愛。此外，「Hello Studio你好工作室」、「wwiinngg」和「Meow Illustration」等品牌屢次登上博客來手帳暢銷排行榜，都是文創市場上的亮點。

博客來於即日起9月30日舉辦文創生活節，成立線上「臺灣文博會專區」，並集結海內外近百間本土原創、海外文創品牌，提供近千個橫跨文具、公仔、生活雜貨、包袋、餐廚及美食等品類的文創品牌。專區設有「臺南起家厝」、「臺灣原創好物」、「人氣角色周邊」、「藝術典藏文物」、「文創插畫」等特色單元，還有海外直送專區，讓消費者無論身處何地，都能享受無界限的購物體驗。