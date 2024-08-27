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上奇雙引擎、雙飛輪驅動！總座：雲市場續揚、毛利不墜

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
上奇總經理暨營運長魏茂發。記者吳康瑋／攝影
上奇總經理暨營運長魏茂發。記者吳康瑋／攝影

資訊服務廠商上奇（6123）27日參加櫃買中心主辦的業績發表會，總經理暨營運長魏茂發強調，「我們在數位印刷領域仍然是市場的領頭羊，在市場上的占有率也仍握有9成以上」，隨著旗下2大產品線「雲服務、智慧列印」的持續擴大，自己對未來毛利表現也很有把握，相信將能繼續維持在一個水準之上。

魏茂發指出，上奇近年持續專注在新創，數位等領域，並為這些雲原生大廠提供各種服務，而公司近幾年也成功打入日本市場，隨著團隊不斷的發展，未來整體營運觸角也會擴展到更多的地方，自己將上奇的主要營運工具劃分為「雲服務」以及「數位印刷、智慧列印」2大飛輪，目前這2大主力皆已在轉動，但未來會轉得越來越快。

對此，上奇今日也公布旗下各事業成長表現，其中在「雲服務事業（CS）」方面，季對季、年對年經常性收入成長動能強勁，雲服務海外市場成長漸入佳境。而在「智慧列印服務事業（IPS）」企業投資需求仍有、在5月的國際印刷展Drupa之後，有明顯加速進入設備評估的個案，但智慧列印服務成長方向不變。至於「企業用戶服務事業（ES）」則發現企業用戶專案量有所增加。

魏茂發坦言，自己最近有發現雲端服務市場持續擴大的趨勢，並且近幾年更是慢慢的開始滲透在IT預算當中，隨著雲市場越來越大，整體規模也從2021年僅80億的規模，一路向上成長，預計截至2025年，預計會擴大至9,190億。不過目前上奇大概處在10樓，什麼時候能爬到20樓、30樓，仍要看市場發展的實際狀況。

上奇總經理暨營運長魏茂發。記者吳康瑋／攝影
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