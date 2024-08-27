麗明營造串聯中台灣公益生態圈 28日起捐血挺台灣醫療

麗明營造串聯中台灣公益生態圈，捐血挺台灣醫療！由麗明營造主辦的第23屆公益捐血活動「麗明捐血23‧愛心持續奔馳」，將於8月28日至30日，每日上午9時起至下午4時止連續舉辦三天，捐血車會停靠在台中市西屯區府會園道169號麗明營造總部大樓前方（台中市政府府後廣場邊）。

長期力挺台灣藝文的麗明營造，特別邀請兒童表演團「寶貝舞團」現場演出，還備有相當豐盛的伴手禮贈與成功捐血民眾，也額外贈與抽獎彩券，最大獎為市價1萬8,800元捷安特自行車。歡迎民眾呼朋引伴，共襄盛舉，並記得攜帶身分證以供捐血時身分確認。

每逢農曆七月，民俗禁忌導致民眾降低捐血意願，各地捐血中心庫存隨之拉警報。麗明營造長期力挺台灣醫療，用實際行動破除血荒之災，連續23年舉辦公益捐血，至2023年累計募得1萬6,040袋鮮血。

今年，麗明再擴大公益捐血規模，每日出動捐血車輛從去年的2輛增加至3輛，三天總計出動9輛捐血車，更攜手中台灣34家地方企業與民間機構共同推動，共創中台灣公益生態圈。

2001年，麗明營造董事長吳春山得知台中捐血中心逢民俗月就「缺血」，主動發起公益捐血活動，帶領員工並號召社會大眾以行動破除傳統迷思。

儘管首年出動一輛捐血車、僅募得125袋血，但麗明秉持營造人「不畏困難，勇往直前」的精神，持續推動公益捐血活動至今。去年募得血量創歷史新高，達1,769袋。吳春山有信心今年將能號召更多民眾加入捐血行列。

麗明結合核心本業，今年號召關係企業、上下游價值鏈及在地民間團體等34個機構，共同做公益，實踐社會共好理念。

主辦單位包含：麗明營造、麗明建設、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、台中市南屯扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、台中日光溫泉會館、立富實業、麗萌企業、歐克佬、台中市商業會、台灣知日協會、三力印刷、銘垣興業，以及其餘20個協辦單位。

這項公益捐血活動，更獲得體壇與藝文界的熱烈響應。為感謝麗明的長期贊助，國立台灣體育運動大學、台中藍鯨女子足球隊，以及台灣梧桐弦樂團等，得知麗明舉辦公益捐血活動，皆紛紛前來支持，奧運柔道國手也將驚喜現身站台。