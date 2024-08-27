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科妍可吸收防沾黏凝膠進軍南美市場 明年起貢獻業績

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

科妍（1786）27日公告海外布局再獲重大進展，婦科剖腹產、外科手術玻達癒防沾黏產品已取得巴西Anvisa銷售許可、同時也是第一家取證的國產防沾黏產品，預計在明年起將開始貢獻業績，攻占南美洲市場。

科妍國際化腳步再下一城，在巴西市場的布局上，規劃的婦科剖腹產與外科手術玻達癒防沾黏產品、骨科防沾黏產品、一針劑型關節腔注射劑等三大產品，其中，婦科剖腹產與外科的產品，已正式取得巴西Anvisa銷售許可，同時也是第一家國產防沾黏產品在巴西市場取證，另外二者有望將在今年底、明年陸續取得許可。

科妍表示，此次取得銷售許可的產品具有黏稠性及延展性的凝膠，可附著於塗抹的組織表面，形成一層抗組織沾黏的屏障，避免術後沾黏且可完全被人體吸收，適用於骨盆腔、婦科等手術，有助於傷口自然癒合，提升患者術後醫療品質。

據報導巴西人口高達2.15億人，剖腹產率高居全球前二名，在二大都會區聖保羅及里約熱內盧人口約3,500萬人，經濟實力不容小覷，市場潛力可觀，科妍預計，該市場明年起業績貢獻度將開始拉升。

科妍第2季受惠布局國際化效益，單季營收2.1億元，寫下歷史單季新高，同時在下游客戶恢復拉貨中，毛利率維持72.9%，則是歷史同期新高，稅後純益6,781萬元，季增31.2%、年增32.5%，每股盈餘1元，獲利、EPS亦都創下歷史單季新高。

巴西 布局

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