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台中下一個房市戰場！建商砸百億狂掃這區土地 買爆超過1萬坪

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台中房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
台中房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

預售屋交易暢旺，建商大補土地庫存，統計今年前八月上市櫃建商在台中購置土地交易量，總金額242.6億元，購地面積約為2.34萬坪，其中有1萬餘坪位在北屯區，購地金額近百億元，與台中市其他區域相比，買超幅度達50%以上，顯見北屯區仍是台中預售房市主戰場，而開發商重押北屯也是對區域發展深具信心的表態。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，台灣景氣復甦，房市熱度高昂，雖有央行出手打炒房的雜音再起，不動產總量管制對中小型建商的土建融空間更加限縮，而上市櫃建商推案腳步持續進行，反倒有可能因先搶先贏、大者恆大的籌碼優勢，在限貸衝擊中保有上風。

據台中市不動產開發公會市調委員會統計12家上市櫃建商今年台中購地情形，總購地面積約為2.34萬坪、總購地金額242.6億元，若以行政區劃分，北屯區總購地面積共10,548坪居全市之冠，第二為豐原區5,484坪，第三為南屯區4,542坪。若以購地金額排序，北屯區的總購地金額96.3億元依舊排在全市第一位，其次則為南屯、西屯、豐原。

在地業者指出，觀察北屯區的土地交易熱點集中於14期、機捷、4期，尤以14期土地賣出7,880坪為最大宗，而機捷特區今年交易面積雖不及14期來的多，但土地價格漲幅卻更為明顯，其中業界討論度最高的就是新美齊（2442）以每坪152萬元搶下溝背段土地，與鄰地單坪113~118萬元價差約三成，取得時間相隔不到一年。

機捷特區的搶地潮早在去年就已開打，去年10月份台中市區段徵收配餘地標售中，機捷土地脫標四筆共8,396坪，其中三位得標者即為上市櫃建商及其關係機構。

北屯區在14期、機捷等重劃區領軍下，步入換屋型的新富聚落發展，目前14期預售高標價格由「大陸豐莚」率先頂上8字頭天花板；11期「國泰仰薈」也創下73萬的區域新高，將北屯整體行情向上抬升，連帶鄰區的機捷特區價格也推向6字頭水位，包括「大城光年」、「惠宇大悅」、「寶輝The Springs」、「富宇鉑金大苑」等案都出現多筆6字頭實登紀錄。

隨著機捷特區的各項生活機能更臻成熟完備之後，換屋型客群對環境鄰里、產品細節也更加要求，機捷內獨有純住宅區規劃的文北段成為高端客首選的宜居寧靜環境。區內即將進場的「大城吾界」位居千坪三面臨路角地，擁有大棟距的稀有條件加上低建蔽規劃設計，對位科技菁英、中產二代，尚未公開就已吸引不少賞屋客目光。

資料來源／公開資訊觀測站
資料來源／公開資訊觀測站

建商 機捷

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