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糖廠冰品遭仿冒 台糖：未授權僅由自有通路銷售

中央社／ 台北27日電

有民眾向桃市府陳情桃園市龜山市場攤商招牌標榜「台糖好大冰棒 每枝1元」，結帳時卻變成1支10元。台糖澄清，台糖糖廠冰品僅由自有通路及營業據點販售，並無委託或合作銷售，籲請消費者購買時認清產品正確包裝。

近期台糖公司接獲桃園市政府通知，有消費者陳情龜山區中和南路市場某攤商招牌標榜「台糖好大冰棒每枝1元」，但購買結帳時卻變成1支10元情事。

台糖透過新聞稿說明，該攤商招牌雖標示「台糖」，但實則與台糖無關，台糖亦無授權「台糖好大冰棒」作為名稱標示，該廣告具誤導性，使消費者容易誤以為其販售的冰品，是由台糖產製而購買。

台糖強調，冰品由各糖廠所屬職工福利分會負責產製，冰品包裝雖有不同，但銷售通路僅限於糖廠冰店、福利社及台糖蜜鄰等據點，並無透過委託或合作銷售模式，請消費者在炎夏購買冰品時，慎選來源、仔細辨識，以保障自身權益。

台糖也感謝桃園市政府查辦此案，打擊投機不法。

冰品 台糖 消費

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