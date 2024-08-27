台中豪宅交易變冷卻不見賠售潮？房仲曝原因

住商機構觀察實價登錄資料，台中突破豪宅門檻4000萬元的交易轉冷，今年上半年共97件，3年來減少44.3%，但台中最多豪宅議題的西屯、南屯等區，卻不見賠售潮。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受「平均地權條例」修法等影響，豪宅買氣衝擊不少，但短期買賣需負擔高額房地合一稅，賣方觀望氣氛濃厚，致使價格仍有支撐。

住商機構根據實登資料統計，台中市豪宅交易，以疫情後最高峰2022年上半年，全市有174筆豪宅交易，時隔3年，今年上半年下滑至97件，減幅達44.3%。不過，南屯區卻異軍突起，2022年上半年成交15案，今年上半年26案，成長73.3%。

賴志昶分析，台中受惠於科技產業題材與台中捷運等議題，成為各大建商兵家必爭之地，但市場推案緊跟著剛性需求走，以中小坪數小宅支撐主力買盤，加上政府近幾年打炒房措施頻頻，且皆劍指都會區高總價住宅，豪宅市場氛圍較顯低迷，讓原本潛在買方就較為稀缺的豪宅案件更加乏人問津。

住商不動產七期南屯加盟店店長黃盟翔分析，南屯區近年來重劃區議題濃厚，台中燙金的七期重劃區，即有部分區段位於南屯，近期新興13期重劃區等吸引品牌建商插旗，逐漸形成豪宅聚落，在高總價住宅供給穩固之下，區段買氣自然有支撐力道。