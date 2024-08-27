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台中豪宅交易變冷卻不見賠售潮？房仲曝原因

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西屯區七期重劃區內的台中國家歌劇院，周邊豪宅大樓林立。記者趙容萱／攝影
台中市西屯區七期重劃區內的台中國家歌劇院，周邊豪宅大樓林立。記者趙容萱／攝影

住商機構觀察實價登錄資料，台中突破豪宅門檻4000萬元的交易轉冷，今年上半年共97件，3年來減少44.3%，但台中最多豪宅議題的西屯、南屯等區，卻不見賠售潮。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受「平均地權條例」修法等影響，豪宅買氣衝擊不少，但短期買賣需負擔高額房地合一稅，賣方觀望氣氛濃厚，致使價格仍有支撐。

住商機構根據實登資料統計，台中市豪宅交易，以疫情後最高峰2022年上半年，全市有174筆豪宅交易，時隔3年，今年上半年下滑至97件，減幅達44.3%。不過，南屯區卻異軍突起，2022年上半年成交15案，今年上半年26案，成長73.3%。

賴志昶分析，台中受惠於科技產業題材與台中捷運等議題，成為各大建商兵家必爭之地，但市場推案緊跟著剛性需求走，以中小坪數小宅支撐主力買盤，加上政府近幾年打炒房措施頻頻，且皆劍指都會區高總價住宅，豪宅市場氛圍較顯低迷，讓原本潛在買方就較為稀缺的豪宅案件更加乏人問津。

住商不動產七期南屯加盟店店長黃盟翔分析，南屯區近年來重劃區議題濃厚，台中燙金的七期重劃區，即有部分區段位於南屯，近期新興13期重劃區等吸引品牌建商插旗，逐漸形成豪宅聚落，在高總價住宅供給穩固之下，區段買氣自然有支撐力道。

賴志昶說，近二年政府頻打炒房，觀察台中近年來區域豪宅賠售仍屬低檔，交易受影響，但不見賠售潮，主要一是賣方心態不同，不動產穩健、能借較多金額，保有更多槓桿空間；其次是稅制，台中不少豪宅都屬新成屋，房地合一稅2.0上路後，短期轉手獲利頗低，屋主心態轉為長期持有，房價一路走揚，屋主也怕轉手買不回同地段，觀望心態頗為濃厚。

台中市歷年上半年豪宅成交件數。圖／住商機構提供
台中市歷年上半年豪宅成交件數。圖／住商機構提供

房地合一稅 豪宅

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