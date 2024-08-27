貿協Taiwan Select拓銷團13家台灣食品廠出擊日韓市場

外貿協會日前帶領13家國內好食品代表企業，前進日本及韓國市場拓銷，針對日韓消費者不同的飲食偏好，推銷不同產品，貿協表示，在韓國市場主打健康茶飲、麻辣醬料等，日本市場則推出台灣高山茶及蔬果脆片，吸引CU便利商店、現代百貨等大廠近40家買主與台灣廠商洽談。

貿協表示，19日至23日攜13家國內好食品代表企業前進日本及韓國拓銷，吸引日韓重要買主參與，媒合超過100家買主、200場次洽談，多家參團企業現場即接單，交易熱絡。

貿協針對日本及韓國市場需求，以台灣代表性好食品為主力行銷，例如韓國市場主打健康茶飲、麻辣醬料等，日本市場則推台灣高山茶及蔬果脆片等，還有台灣流行點心伴手禮太陽餅、鳳梨酥、珍珠奶茶，以及具台灣特色的沖泡粥品、調味花生、沙茶醬等。

貿協表示，在韓國站吸引大型買主GS Retail、BGF Retail （CU便利商店）、現代百貨、Samyang等大廠近40家買主與我商洽談；日本站則有雲雀餐飲集團、大戶屋、九州屋等知名大型企業通路與我商洽談，日韓總計洽談餘200場次。

年底前，貿協將持續以「Taiwan Select」行銷各國，辦理包括星馬及中東、美加、及西英法等重點市場拓銷團，搶攻全球食品市場商機。