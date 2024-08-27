台南蛋白區強勢崛起 永康因AI產業成房市新熱點

隨著人工智慧（AI）趨勢及半導體產業鏈的持續壯大，台南市周邊的蛋白區逐漸成為房市新熱點，吸引了許多高科技人才的進駐和投資者的關注。根據國科會的數據顯示，截至2024年5月，台南園區的出租率已超過97%，隨著園區的擴大及高薪科技人才的流入，鄰近的永康、新市、善化及安定等地區的房價持續攀升，形成了明顯的價格水波效應。

根據信義房屋內部成交資料統計，近十年房價趨勢可以發現2015至2019年之間，東區及永康區的電梯大樓單價維持穩定的水平，兩區之間的均價價差長期保持在每坪3至5萬元。自2020年第1季起，永康區的房價開始進入上漲態勢，後續每當永康區的單價逐漸向東區靠攏時，東區的價格也會出現隨之上漲，讓兩區的房價價差回到一個「合理」區間。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，永康區過去雖被歸類為蛋白區，但受惠南科題材發酵，加上本月台積電買下群創南科廠房消息傳出後，未來增加的就業人口也將帶起房市需求。位處永康中心的永康砲校預計明年遷至關廟後，佔地83公頃的面積，將以區段徵收開發為新社區，未來永康區公所及相關行政機關也將陸續遷移至此處，受惠最直接的東橋重劃區單價近期站上4字頭，各種利多也讓永康區加速從蛋白區轉為蛋黃區。

信義房屋永康國小店專案經理陳妍妍表示，台南永康區因緊鄰核心蛋黃區東區，部分因東區房價外溢，加上南科園區工作人口移入，使得永康區成為人口最多的行政區，雖然永康至南科通勤約需半小時車程，但相比善化、新市而言生活機能更加完善，假日前往舊市區逛街也方便。

而工程師們有人喜歡新大樓物件，也有人獨愛空間大的中古透天，以10年內三房平面車位新大樓為例，單價約為35至40萬，總價約1,700萬的大橋重劃區物件最熱門，而20年左右中古透天總價與新大樓價差不大的狀況下，不少人反而是瞄準透天類型商品出手，陳妍妍補充表示。

隨著未來北外環道路全線完工、捷運藍線…等交通利多加持，加上占地83.49公頃的永康砲校遷址，將規劃行政機關、15公頃的大型公園綠地，與鄰近的台南市立圖書館新總館、奇美醫院、大橋火車站、鐵路地下化與捷運工程，未來永康發展指日可待。