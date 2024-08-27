日立永大電梯拚新梯與維保 今年目標營收84億、年增6%

日商株式會社日立製作所在台全資子公司日立永大電梯梯董事長井手浩二27日表示，今年持續聚焦汰舊換新的維修保養市場，以及發展高速電梯、節能電梯，另，因應403地震後客戶提出需求，提供彈性方案，今年目標總營收可成長至84億元，較去成長6%

日立永大電梯去年營收79億元，今年可望持續成長，日立永大電梯總經理沈裕舜指出，近年台灣建築市場蓬勃發展，新梯訂單持續成長，不過因為市場持續有缺工缺料的問題，加上近期限貸令的影響，會因為預售完工遞延而影響部分交期，但公司目標每年穩定成長。

沈裕舜指出，目前日立永大在手維修保養台數達約7.15萬台，其中超過25年的電梯有近萬台，佔比約15％，每年微幅成長1％，整體而言，就算國內房市景氣有波動，但公司維修保養台數量大，加上愈來愈多舊梯需要改造，所以對電梯產業影響不大，而未來維修保養的比例也將逐漸超過新梯。

今年403大地震因起電梯安全議題受到重視，沈裕舜指出，秉持著日立集團「S(安全)>>L(法規)>>Q(品質)>D(交貨期)>C(成本)」的經營理念，與公司有簽訂維修保養合約並受到影響的電梯為793件、約占1.2%，多數問題均為地震時電梯安全保護機制自動啟動導致停機的狀況，藉由日立永大電梯龐大後勤900餘位維修人員，在二周時間左右即讓95%受影響電梯恢復正常運行，減少客戶不便。

沈裕舜指出，日立永大電梯長期以來依循日立總部耐震設計及工法，從設計源頭考量電梯安全，早在921大地震後於2003年參與成功大學建築研究所學術研究，經國家地震工程研究中心實驗，以模擬不同震度下，相關導軌及支架設計參數，讓電梯有較佳的耐震能力及較少的災損，也因此奠定日立永大電梯對於地震耐受度的基礎。

除了抗震以外，因應環境氣候變遷，電梯作為商業生產中不可避免的垂直運輸工具，若在電梯上採用能量回饋器，可有效減少近3成能耗。日立永大電梯強調，目前電梯所採用的PM永磁馬達與能量回饋器互相搭配，最高更可節省約4成電梯能耗。目前台北榮總電梯系統同步搭配能量回饋器，不僅能有效降低公共用電，進一步實現綠色轉型。

日立永大電梯於2022年4月21日成為日商株式會社日立製作所 (6501-JP) 全資子公司，持續推動運營技術 (OT)、情報技術 (IT) 及高性能產品作為創造正向的社會、環境、經濟價值，並提供客戶完整的智慧建築解決方案，將電梯與智慧建築相結合，完成智慧建築的最後一塊拼圖。