深化科技應用 環境部展示環境科技研發成果

環境部27日舉辦「113年度環境科技論壇暨成果發表會」，展示去年度在環境科技領域的重要研發成果。此次活動不僅吸引了眾多國內外環保專家與研究機構的參與，也為社會各界關注環境議題的人士提供了交流與學習的寶貴機會，展現環境部在推動環境科技創新與應用方面的堅定決心。

在開幕式上，環境部次長施文真指出：「面對全球環境挑戰，創新技術的應用尤為關鍵。我們期待透過這次論壇，促進不同領域間的交流與合作，共同探索解決方案，推動永續發展的實現。」

此次論壇舉辦了兩場次的專題演講，第一場專題演講題目為「淨零生活與社會轉型」，透過國立中山大學社會學系邱花妹副教授的分享，帶領聽眾從社會科學的角度，深入探討如何透過社會科學促進落實淨零生活；第二場專題演講則以「環境部攜手NASA與國內學研推動高屏3D空品實驗」為題，介紹環境部跨部會與專家學者及NASA超級測站合作進行的計畫，研析南部高污染事件與天氣、氣流場和地形效應、物理化學特徵與轉化機制等，提供管制策略重要科學依據。

為積極推動綠色化學的應用，基於綠色化學12原則，並參考國際化學物質安全替代評估的最佳實踐，環境部開發了「高風險化學物質之安全替代診斷模組」，該模組整合國際風險評估工具，建構子結構警示、相似性警示、交叉參照及分類模型等功能，為企業提供源頭辨識危害並進行替代的技術支援。透過這一模組的應用，將有助於降低工業生產中的有害物質暴露，減少環境污染，提升民眾的生活安全與環境品質。

環境部表示，此次環境科技論壇暨成果發表會不僅展示了環境科技研發成果、分享科研新知，也為關心環境議題的社會各界人士和年輕學子提供了參與、討論和建議的機會，從而促進整體環境科技研發資源的共享和技術成果的擴散交流。環境部將繼續與各界攜手合作，推動環境科技的發展，致力於打造一個健康、安全且永續的環境。