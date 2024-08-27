培育綠色專才 商研院開「溫室氣體盤查主導查證員課」
隨著全球對ESG永續發展的重視與法規要求的提升，企業對於溫室氣體管理專業人才的需求急速增加。為應對這一趨勢，商研院數位創新學院攜手全球知名的第三方驗證機構台灣德國北德技術監護顧問（TÜV NORD Taiwan），共同推出「ISO14064-1溫室氣體盤查主導查證員課程」。
商研院表示，此課程主要在協助企業建立健全的永續發展人才體系，現已開放報名，通過考試者可獲得TÜV NORD Taiwan 頒發的專業證照。
商研院指出，德國TÜV NORD Group已有超過150年的歷史，總部位於漢諾威，是由德國政府授權及監管的獨立專業機構，也是環境部認可的查驗機構。TÜV NORD 由蒸汽鍋爐檢驗起步，現已發展成為一間提供產品、系統和商業流程的測試、驗證、諮詢和培訓服務的綜合公司，業務遍及歐美及亞太地區。
「ISO14064-1溫室氣體盤查主導查證員課程」將深入探討溫室氣體管理趨勢，分析企業在碳管理中的風險與機會，詳細解讀新版標準的要求，並幫助學員掌握報告邊界的界定方法、溫室氣體盤查的量化及報告與查證的技巧，使企業的溫室氣體清冊能夠滿足使用者的期望。
商研院表示，該課程將於10月7日至9日（周一至周三白天）舉行，9月6日前報名可享優惠。報名網址：https://reurl.cc/jWa8Xn，或致電(02)7707-4975訓練總監傅小姐。
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