AMD研發中心落腳台南沙崙、高雄亞灣 網友嗨喊：「房價潛力高」
美國知名晶片製造大廠超微（AMD）日前表示將在高雄亞灣區、台南沙崙智慧綠能科學城設立研發中心，AMD申請的A+計畫（企業創新研發淬鍊計畫），將投資經費86.4億元，經濟部補助38%達33.1億元，可望吸引33家台廠共同參與研發。消息一出，讓人直覺聯想到南台灣的房地產市場可能出現大幅變化，引發網友熱議。
AMD落腳台南、高雄 網友樂見：南部人有福了
8月21日經濟部長郭智輝接見超微（AMD）總公司資深副總裁王啟尚一行人，當日即證實AMD將斥資逾50億元在台設研發中心，選址就在高雄亞灣區及台南沙崙智慧綠能科學城。《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近一週內（2023/08/19-2024/08/25）關於「AMD落腳台南、高雄」累積5189筆網路聲量。PTT網友紛紛討論，「好爽，台南高雄準備噴300%，竹北模式超爽，南部人有福了」、「高雄位置很優啊！」「南部房價要漲了」、「房價潛力高，台北已太高不好炒」。
高雄亞灣、台南沙崙房價一年內均漲
從樂居實價登錄來看，「亞洲新灣區」位於高雄市苓雅區、前鎮區，一年內大樓類型的房屋，成交價平均每坪28.31萬，近一年房價漲幅+9.47%，當地房仲也指出，最近已經有不少來自外縣市的買家進入市場，甚至有些自住客戶也是外地人。當中有些客戶原本住在北部，因為工作調動而來到亞灣買房，這也反映出「大家都往南部布局」的趨勢。
另外，依台南高鐵為中心的生活圈，受惠於三井OUTLET進駐和智慧綠能科學城關係，原本是偏遠區域的台南高鐵特區，已經有許多大樓造鎮案推出，一年內大樓類型的房屋，成交價平均每坪33.15萬，近一年房價漲幅+1.72%。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2024年08月19日至2024年08月25日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『AMD落腳台南、高雄』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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