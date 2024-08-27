快訊

噬肉菌在日本都會區流行 感染逾千人、至少250人死亡創新高

國民黨立委鄭天財辦公室遭搜索 韓國瑜證實了

輝達發布財報前黃仁勳大賣持股 難道不看好公司前景？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AMD研發中心落腳台南沙崙、高雄亞灣　網友嗨喊：「房價潛力高」

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

美國知名晶片製造大廠超微（AMD）日前表示將在高雄亞灣區、台南沙崙智慧綠能科學城設立研發中心，AMD申請的A+計畫（企業創新研發淬鍊計畫），將投資經費86.4億元，經濟部補助38%達33.1億元，可望吸引33家台廠共同參與研發。消息一出，讓人直覺聯想到南台灣的房地產市場可能出現大幅變化，引發網友熱議。

AMD落腳台南、高雄　網友樂見：南部人有福了

8月21日經濟部長郭智輝接見超微（AMD）總公司資深副總裁王啟尚一行人，當日即證實AMD將斥資逾50億元在台設研發中心，選址就在高雄亞灣區及台南沙崙智慧綠能科學城。《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統顯示，近一週內（2023/08/19-2024/08/25）關於「AMD落腳台南、高雄」累積5189筆網路聲量。PTT網友紛紛討論，「好爽，台南高雄準備噴300%，竹北模式超爽，南部人有福了」、「高雄位置很優啊！」「南部房價要漲了」、「房價潛力高，台北已太高不好炒」。

高雄亞灣、台南沙崙房價一年內均漲

從樂居實價登錄來看，「亞洲新灣區」位於高雄市苓雅區、前鎮區，一年內大樓類型的房屋，成交價平均每坪28.31萬，近一年房價漲幅+9.47%，當地房仲也指出，最近已經有不少來自外縣市的買家進入市場，甚至有些自住客戶也是外地人。當中有些客戶原本住在北部，因為工作調動而來到亞灣買房，這也反映出「大家都往南部布局」的趨勢。

另外，依台南高鐵為中心的生活圈，受惠於三井OUTLET進駐和智慧綠能科學城關係，原本是偏遠區域的台南高鐵特區，已經有許多大樓造鎮案推出，一年內大樓類型的房屋，成交價平均每坪33.15萬，近一年房價漲幅+1.72%。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年08月19日至2024年08月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『AMD落腳台南、高雄』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

看更多網路溫度計文章
台南公宅完工首例　「宜居成功」預計明年開放申租　市長指示加速行政流程
房市鬧錢荒1／央行出重手關房市金流 網友抖問：這些區域房價是不是要跌了？
房子愈買愈老成趨勢？他曝5大硬傷　專家建議注意「1大問題」找好房
央行再出招降溫房市　避免違約購屋族3招自保
租金補貼上路2年！近一年聲量衝破10萬筆　租客最氣惱5大糾紛

台南 網路溫度計

延伸閱讀

愛丁堡通過友好高雄議案 陳其邁：持續維持互惠

全台掀「吉伊卡哇藏壽司之亂」！熱門關鍵字驚現「代吃、外帶」原因揭曉

墾丁觀光頻遭批評！「這些事件」登熱詞 網路好感度暴跌

證交所與碳交所聯合參展 2024亞灣新創大南方成果豐碩

相關新聞

台船董座鄭文隆下台 總經理魏正賜台蝕董事長陳秋妏跟進請辭

台船原任董事長鄭文隆去職後，該公司董事會22日召開臨時董事會決議，由成功大學前副校長、系統及船舶機電工程學系講座教授黃正...

台中這房東漏報百萬租金所得！ 國稅局找到他下場出爐

為實現居住正義，財政部定期都會針對房東進行專案稽查，避免逃漏稅！中區國稅局豐原分局近日分享，一名擁有多間房屋的屋主，從2...

AMD研發中心落腳台南沙崙、高雄亞灣　網友嗨喊：「房價潛力高」

超微（AMD）證實落腳台南、高雄引發外界高度關注，尤其可能帶動當地人口流入、房市起飛，近一週累積破5千筆網路聲量。

建商購地動能滿血回歸 信義房屋：7月成長近7倍

土地市場交易動能全面復甦，據信義全球資產公司統計，7月上市櫃法人土地市場交易量達292億元，刷新49個月以來單月交易新高...

海龍離岸風電意外19歲男不治 東元：負起應負責任

海龍風電降壓站20日發生二氧化碳外洩意外，17人就醫，其中19歲簡姓男子在加護病房搶救7天後，26日晚間宣告不治。東元表...

崇越半導體亮相 秀供應鏈整合實力

「2024 SEMICON Taiwan國際半導體展」將在9月4日起至6日登場。半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭─崇越科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。