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台日創投合作 台杉與Axil Capital共同成立生技新基金

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台杉投資27日宣布，與總部位於東京的Axil Capital國際合資成立TaiAx Life Science Fundd L.P.，TaiAx的目標規模為2億美元（約新台幣63.8億元）將致力於深化生技投資國際布局。

TaiAx基金的著名投資者包含行政院國家發展基金、瑞穗證券有限公司和兆豐國際商業銀行；Axil Capital是一家總部位於日本東京的創投公司，專注於生醫和醫療保健技術領域的投資。Axil Capital成立於2017年，由瑞穗證券 （Mizuho Securities）分拆出來，旨在促進日本與世界其他地區生技產業生態系之間的協同效應。該公司投資橫跨從種子期至後期企業的各個階段，著眼於生物製藥、醫材、數位醫療和醫療保健服務。

TaiAx由產業經驗豐富的專家團隊領軍，期能促進生技、製藥、醫材和醫療保健技術等範疇獲取突破性進展。該基金奠基於台杉投資和Axil Capital的多元化資源，藉由透過支持早期新創公司和新興公司，從而為醫療保健領域帶來新風貌並在改善患者治療效果方面，展現出巨大的潛力。

Axil Capital執行合夥人Frederick Shane表示，台杉和Axil已有多年合作經驗，很高興雙方有機會繼續攜手努力；台杉投資生技基金合夥人沈志隆表示，相信將TaiAx的投資策略方針與雙方深厚的產業專業知識相結合，不僅能替投資人營造實質獲利，更可催生可為全球健康領域做出重大貢獻的創新技術與企業。

TaiAx將利用其廣泛的網絡和策略合作夥伴關係，不僅為被投公司提供資金，亦提供營運指導、與產業互動的機會以及推進公司成長、拓展版圖所需的關鍵資源。該基金的投資領域主要著眼於罕病、基因與細胞療法、人工智慧醫療產品、首創新藥及其他尚未滿足的醫療市場相關應用技術領域。透過支持有遠見的企業家與顛覆性科技，TaiAx盼能加速創新周期，並將嶄新的醫療技術更快地推向市場。

日本 生技產業

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