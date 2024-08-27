崇越半導體亮相 秀供應鏈整合實力

「2024 SEMICON Taiwan國際半導體展」將在9月4日起至6日登場。半導體及光電關鍵材料整合服務龍頭─崇越科技，將展出半導體供應鏈全方位服務平台─提供IC設計業者晶圓代工的代理服務，協助管理投片、加速導入市場；並提供晶圓製造至封裝測試全製程的材料、零組件和設備，如：石英、光阻、晶圓等關鍵生產材料，與CoWoS先進封裝應用的封裝膠、散熱材、膜材、電鍍液等，以及中古設備整合服務。

不僅在先進材料展現堅強實力，崇越科技也提供從晶圓廠設計到整廠建設的節能環保整合方案，包含：無塵室、機電空調、廠務工程、廢水處理、廢棄物清運；因應AI熱潮，更將業務範疇延伸至資料中心建置，期成為整體解決方案提供者。

崇越科技集結海內外優質材料、設備、零組件供應商，打造半導體國際供應鏈平台，積極拓展美國、日本、新加坡、馬來西亞、越南等地的銷售管道，提供技術服務、市場分析、在地組裝、倉儲物流、特殊化學品倉儲等服務；更以實際行動，2021年在美國亞利桑那州成立美國崇 越、2023年設立熊本營業所，2024年已分別於南韓鄰近首爾的城南市、美國德州的達拉斯設立新服務據點，並持續評估德國德勒斯登、捷克等合適的營運據點，如：設置倉庫、加工廠等，以擴大歐、美布局，就近服務海外客戶，滿足在地化生產。