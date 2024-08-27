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全台十大快銷區曝 淡水新案1.5萬戶…待售剩3900戶

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹縣竹北市房市示意圖。591新建案提供
新竹縣竹北市房市示意圖。591新建案提供

新屋市場火熱，591新建案統計六都、新竹縣市新案銷售狀況指出，竹北市目前線上46個案，總銷戶數共3465戶，但已賣出2800多戶，剩下600戶，待售率僅17%，全台最低。

另外，淡水目前線上55個建案，總銷戶數達1.5萬戶，不過多數已售出，目前待售戶僅3948戶，待售率也僅約26%。

591新建案表示，待售率偏低地區，代表新屋去化快，賣壓低，民眾想在這些地區購置新房，可能動作得加速。

591表示，新竹縣竹北市賣壓低，關鍵就在於當前縣治、高鐵等精華區域內，地主大多惜售，使業者無地可買，導致整體推案進入真空期，雖然均價一坪已到57萬，但銷售依然火熱，即便民眾口袋深，不一定有機會能買到新房。

台中市西屯區相同，即便新案單價已高達6字頭，但由於建商大打總價戰，在水湳、七期等一級戰區內，30坪以下房型比重大增，讓許多看中蛋黃區門牌的購屋族積極出手。

此外，榜上唯一房價在2字頭的梧棲區，在大量投資客、首購族湧進追捧，加速線上個案去化，成功搶占一席之地。

新北市是全台推案一哥，板橋及淡水供給雙雙破萬戶，不過板橋待售僅1887戶，淡水僅3948戶，主因還是在源源不絕的購屋客，讓龐大供給量也能快速去化。

其中板橋挾著蛋黃區優勢，即便均價已達7字頭，每有新案公開時買方仍是絡繹不絕。供給高達1.5萬戶的淡水，主要是來自於這幾年大型造鎮案，不過近期在房價優勢下且建商有意放慢腳步下，賣壓有所回穩。

桃園八德區總銷約4800戶，待售1240戶，待售率25%排名第六。

591分析，當地因距離關係，雙北客比例有限，且購屋以在地人大宗，關注度相對有限；但近期隨著周邊桃園區、中壢區房價高漲，在比價效應下不少首購族選擇以時間換取空間，目前重劃區內2、3房等自住型產品已有供不應求現象，估計將持續推升價格走高。

最後兩名則由高雄拿下，排名第九的楠梓區自搭上台積電列車後，瞬間躍居為全台房市明星，當前除了建商積極插旗獵地，四面八方的投資客大軍更成為當地建案的「票房保證」。另外三民區則是機能成熟的蛋黃區，長期以來買氣穩定，這幾年歷經房市多頭洗禮，新案已有供不應求的跡象出現。

而近期銀行鬧錢荒，591表示，資金短缺對房市一定會有衝擊，其中，新成屋及中古屋在簽約後立即面臨申貸問題，在銀行「雨天收傘」下，買家輕則多跑幾家銀行、重則面臨解約賠償都有可能，可說是首當其衝的產品。

反觀近期購買預售屋的民眾，由於申辦房貸最快也要4到5年後，短期內受波及機會應該不大；只是在前幾年就買進，目前已進入交屋階段並等待撥款，若是建商沒有配合銀行承做分戶貸款，恐怕也難逃影響。

全台最難買房十大行政區。資料來源／591新建案
全台最難買房十大行政區。資料來源／591新建案

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