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證交所與碳交所聯合參展 2024亞灣新創大南方成果豐碩

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所及碳交所聯合參展2024 Meet Greater South亞灣新創大南方，整體展區以負碳概念設計 發想，開幕首日由數位時代執行長陳素蘭(左起)、AIT高雄分處處長Neil H. Gibson、立委賴瑞隆、數位時代榮譽發行人何飛鵬、高雄市長陳其邁、碳交所總經理田建中、經濟部政務次長何晉滄及國家發會副主委蘇振綱於專區合影。(臺灣證券交易所/提供)
證交所及碳交所聯合參展2024 Meet Greater South亞灣新創大南方，整體展區以負碳概念設計 發想，開幕首日由數位時代執行長陳素蘭(左起)、AIT高雄分處處長Neil H. Gibson、立委賴瑞隆、數位時代榮譽發行人何飛鵬、高雄市長陳其邁、碳交所總經理田建中、經濟部政務次長何晉滄及國家發會副主委蘇振綱於專區合影。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所與臺灣碳權交易所2024年再次聚首高雄，聯合參展「Meet GreaterSouth 亞灣新創大南方」，持續響應低碳創新永續議題，活動於8月24日圓滿落幕，展區吸引眾多觀展人潮，並獲多家創新企業代表及投資人洽詢交流。

今(2024)年證交所與碳交所聯手打造「永續創新聚落—碳交所及證交所主題專區」，場地以負碳概念設計發想，採用大量的植栽裝飾，亦代表碳交所推動自然碳匯的意涵，及證交所倡議「引領證券市場 邁向永續淨零」之主軸。除此之外，這次舞台區的座椅以回收木棧板製作，展場標語、LOGO及部分佈置則係以紙板及瓦楞紙製作，均利於展場結束後的資源回收再運用，自細節處將永續概念完整融入整體之設計。

碳交所作為我國邁向淨零轉型的核心推動力，自2023年底啟動國際碳權交易平台以來，持續提供高品質的國際碳權，滿足企業在碳中和及供應鏈減碳方面的需求。同時，碳交所刻正配合環境部建置國內減量額度交易平台，預計10月正式啟動。展望未來，碳交所將繼續秉持高標準的永續管理模式，透過經濟誘因，激勵更多企業投入減量行動，協助企業及其產品或服務實現碳中和，進一步加速我國邁向2050淨零轉型目標，為全球永續發展貢獻力量。

另為聚焦創新企業與資本市場鏈結，證交所於8月23日特別邀請平和環保-創（6771）及成信實業（6969）等兩以南臺灣為基地的綠能環保產業創新板(準)上市公司，以深入淺出的方式，向與會新創團隊及觀展民眾介紹公司主要產品業務，並進一步說明營運亮點及未來展望，兩家公司更大方分享創新板上市經驗及感想，提供有意邁向資本市場的新創團隊借鑒參考。

展望未來，證交所將持續秉持資本市場經營者及產業發展支持者的初衷，以具體行動支持新創生態圈良性發展，持續關注國內外創新產業發展動態，積極參與新創生態圈交流，更期許以創新驅動經濟成長，聚焦開拓更多元的新經濟產業及引導市場資金重配置，共創新一代護國群山。

證交所 資本市場

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證交所與碳交所聯合參展「2024 Meet Greater South 亞灣新創大南方」

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