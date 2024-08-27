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配合新制 中華車拚MG加速自製化
經濟部提出國產車自製率新制八月上路，中華車旗下品牌ＭＧ受衝擊最大，中華車指出，ＭＧ４電動車已停止接單，ＨＳ、ＺＳ車款限量接單，部分新車上市時間確實受影響。ＭＧ台灣董事長錢經武昨天表示，配合政府政策加速國產車自製化，希望在最短的時間內排除相關問題，將ＭＧ４交給顧客。至於導入上汽大通是否受影響，錢經武說，所有車型的導入會配合政策，重新規畫導入新車型。
裕隆集團旗下中華車昨天舉行法說會，錢經武指出，新政策確實對ＭＧ造成短期衝擊，因此會與協力廠商討論，加速在地化比率，將衝擊降低。此外，ＭＧ４正在討論推動加速國產化，希望將影響降到最低，已成交部分，雖然成本結構會有改變，但交易條件不會改變。
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