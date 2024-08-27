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AI加速新藥開發 學者促培育人才

聯合報／ 記者李芯沈能元／台北報導

行政院生技產業策略諮議委員會議昨天登場，今年聚焦在智慧創新、生醫永續及健康台灣，ＡＩ結合生醫也是討論焦點，國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融表示，ＡＩ導入新藥研發，可模擬優化研發流程，以小分子抑制劑為例，研發時間從五年縮短到一點五年，成本從六億美元減少到二六○萬美元。學者建議，想要將ＡＩ新技術投入製藥，國家應積極培育製藥業人才，必須走在最前面才有未來。

行政院長卓榮泰昨天出席開幕指出，賴清德總統選前就強調要擴大醫療投資、打造健康台灣，政府並持續用政策、法規、資金、人才，促進產業更好的發展基礎，期盼會議能透過與會者集思廣益，為國家生醫產業擬定各項政策。

廣達集團創辦人林百里分享他的團隊發展出的平台，運用ＡＩ協助醫療工作；國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融指出，在藥物研發方面，ＡＩ導入能模擬優化研發流程。

ＡＩ用於新藥開發現況為何？中華景康藥學基金會董事長、台大藥學專業學院教授沈麗娟表示，大型藥廠至少已經發展五至十年了。藥品開發時，必須先找到一個具有治療潛力的分子，經電腦模擬觀察它對體內細胞的作用，再由動物實驗、人體試驗加以驗證、篩選，過程耗費許多時間、經費。

如今利用ＡＩ可快速分析過去研發藥物的資料庫，經電腦大量學習後，尋找出可以用於製藥的分子結構，再進行模擬，甚至可從老藥或已研究的藥物找出作用在其他的蛋白質受體功用，研發出新的機轉、適用範圍，並縮短動物實驗、人體試驗的時間，快速找到有潛力的藥品。

國際生物製藥相關的ＡＩ公司英科智能日前於國內設立亞洲第一個研發中心。沈麗娟說，該公司已與藥廠、學校進行合作，在學術、研究、研發等方面互相學習，大幅減少藥物開發的時間及成本，目前已有教授利用ＡＩ、電腦模擬找到新藥開發的使用方式。

「國家應積極培育製藥業的人才，必須走在最前面才有未來。」沈麗娟說，製藥過程複雜，想將ＡＩ新技術投入製藥環節，需要相關人才。以瑞士為例，積極培育人才，因此製藥發達；她建議由國家建立專業學院，培育更多製藥產界所需的高階人才，同時吸引來自其他國家的優秀人才，積極整合，相信可讓國內製藥產業蓬勃發展。

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