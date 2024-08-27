亞泥（1101）昨（26）日公告，原擬以協議安排方式私有化子公司亞泥（中國）控股之計畫，未能於亞泥中國法院會議及股東特別大會獲得批准。亞泥昨晚間的公告指出，這項私有化計畫將不會被執行，亞泥中國將不會自港交所下市。

亞泥中國作日舉行法院會議及股東特別大會，在法院會議中，私有化計畫之議案未獲計劃股東及無利害關係股東投票通過，由於該計劃並無根據公司法及收購守則的規定於法院會議上獲批准，該計劃已告失效。

股東特別大會也未通過註銷計劃股份，減少ACCC 的已發行股本，以及未通過同時向要約人亞泥發行數目相等於被註銷計劃股份的新股，以及將因計劃股份的註銷而創設的儲備用於按面值繳足上述新的股份。

此前，亞泥在今年6月5日日召開董事會決議，通過私有化大陸水泥業務子公司亞泥 (中國)，以每股3.22港元、總交易金額16.28億港元（約新台幣67.5億元），現金收購非亞泥所持有的32.27%亞泥（中國）股權。

據了解，亞泥中國過去一直是亞泥的小金雞，回溯過去12年亞泥的財報，僅2015年因中國景氣不佳而全年認列來自亞泥中國的虧損約10億元，多年來獲利尚稱穩健。不過，隨中國大陸的房地產問題連環爆、景氣急轉直下，近兩、三年來亞泥中國獲利的貢獻度遽減，今年第1季甚至呈現虧損，單季亞泥認列3.92億元損失。

亞泥之所以規劃亞泥中國下市，業內認為，亞泥中國在港交所的股價相對偏低，且交易並不活絡，若能私有化，應能有更多的佈局選擇。