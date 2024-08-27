中鋼前七月獲利增逾二倍

中鋼（2002）昨（26）日公布7月合併稅前盈餘達5.8億元；今年前七月累計稅前盈餘40.8億元、年增218%。中鋼期待能銜接「金9銀10」傳統鋼鐵旺季，為全年獲利衝刺。

中鋼7月個體（非合併）碳鋼銷售量62萬公噸，前七月累計碳鋼銷售量為458萬公噸。

中鋼指出，今年累計合併稅前盈餘較去年同期增加，主要是鋼鐵業銷售數量及單位毛利增加，且營建工程毛利提升，導致營業收入及營業利益墊高，另礦業投資獲配股利及利息收入同步提高，致業外收入增加。

由於全球經濟呈現溫和發展態勢，但近期受極端氣候、金融市場動盪與第3季為鋼鐵市場傳統淡季等因素，壓抑短期用鋼需求，對市場造成壓力。

中鋼表示，展望未來，美國有望9月啟動降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久性財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫；中國大陸鋼廠自7月起擴大減產與檢修計畫，改善供過於求壓力。大陸國家統計局發布7月大陸粗鋼產量為8,294萬公噸、年減9%。

最新商情顯示，大陸鋼廠的營業利潤在7月出現拐點，從6月的獲利變成7月每公噸虧損人民幣150元，企業一旦進入虧損，市場供需機制的能量會快速調整導向平衡，未來大陸鋼廠減產甚至提價撐盤的範圍將逐步擴大，鋼市觸底訊號浮現。

上市鋼廠主管表示，美國鋼價開始反彈，亞洲鋼市在大陸持續低價出口情況下受到打擊，近期大陸熱軋底材對台報價每公噸落到480美元新低點，對比國內鋼價仍偏高，愈來愈多鋼廠尋求海外低價鋼材，以降低生產成本。

上市鋼廠主管表示，大陸鋼鐵經營環境觸底，10月起就是第4季傳統鋼鐵產業旺季，期待新一波的復甦能量出現，引領鋼界走出陰霾。