中華車下半年推出新車款

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中華車（2204）仰賴MG帶動整體銷售，受國產車自製化規範，各車款暫停接單與限量接單，預期下半年新車銷售勢必受影響，中華車強調，除MG品牌外，另兩品牌中華商用車與三菱乘用車將陸續推出新車款，成為下一波的成長動能來源。

中華車表示，中華商用車與三菱乘用車2022年以來新車銷售逐年衰退，商用車因同業競爭車款推出受到影響，三菱方面是因車型較舊，改款也沒有跟上市場的節奏，造成近年經營辛苦。

中華車說，未來一、二年有兩款新車型導入，成為市場生力軍；其實這項前置作業時間已進行三、四年，是中華車多元品牌計畫之一。

中華車強調，在國產車自製化上投入很深，並自主研發兩款電動商用車，今年第4季將上市自主研發的中華菱利輕小商用車，國產化率近九成；2025年上市3.5噸電動貨卡，國產化率也在九成。另外，原本三菱品牌新車荒的情況也將獲得改善，明年起將導入兩款三菱全新車款在地生產，預計2025及2026年與三菱自動車合作開發，分別引進兩款全新車款在地生產與販售。

多年來中華車合資的三菱汽車因為多時未推出新車款，影響新車銷售表現，中華車也是因為欠缺新車款競爭，才導入MG品牌來台國產。新車荒多年的三菱將在明年與後年各推出一款新車，為中華車挹注新動能。

三菱 中華車 新車銷售

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