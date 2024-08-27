中華車MG國產化 加速度

中華車MG國產化加速度，中華車昨（26）日指出，內部盤點目前MG國產零件自製比率的規劃方案可以符合新政策要求，已向經濟部遞交國產化承諾書，待認可後，即可重新申請進口相關零組件，爭取恢復供應。

中華車（2204）表示，目前MG仍正常接單，依現有庫存零件限量生產，只有電動車MG4停止接單，相關交車時程將延後。目前與國產零組件供應鏈已完成協調，自製零件比率可符合官方規範，下一步待經濟部審核「國產化承諾書」並獲得認可後，即可用國產零組件配合進口相關零組件，恢復供應。

中華車MG品牌受國產車自製率影響

中華車昨天舉行法說會，中華車副總經理、MG台灣董事長錢經武強調，配合政策加速國產車自製化，已與供應鏈加速進行，希望在最短的時間內排除相關問題，將MG4交付給顧客。

至於未來汽車製造成本提高多少、全年交車量以及新車導入的計畫，公司依新政策的要求提升國產化，目前還無法有明確的結論。

中華車表示，已遞交國產車自製率的承諾書。顯示中華車自行估算第一年即可符合政策要求，但唯恐認定標準不同，中華車對於何時可以過關不表示意見，僅強調依據新政策全力配合。

中華車強調，新政策發布後，已與協力體系積極合作，加速提升在地化比率達到政策要求。根據政府規範三階段要求上市第一年15%，上市第二年25%，上市第三年35%。依據政策規範，MG4必須達15%自製率，MG油車的HS和ZS車型是20%。

至於中華大通品牌導入台灣計畫是否受到影響時，錢經武表示，所有車型的導入，都會配合政策規定，重新規畫導入新車型。

錢經武指出，MG品牌部分，在政府國產車自製化要求下已造成衝擊。新政策8月1日實施後，企業做國產化承諾，並且要通過核准才能完成進口通關，目前已直接影響生產。MG4正在討論推動加速國產化，希望將影響降到最低，已成交部分，雖然成本結構會有改變，但交易條件不會改變。