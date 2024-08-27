皇翔再奪新北都更案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

皇翔（2545）奪公辦都更再下一城，皇翔建設昨（26）日公告，獲選為「新北市永和新生地（大陳地區）更新單元4都市更新案」之最優申請人，繼拿下新北市永和大陳地區單元3公辦都更案後，再度拿下單元4標案。

「新北市永和大陳地區」號稱產權最複雜的公辦都更案，總計共分成七塊，其中單元單元1、4為最後一塊拼圖，去年曾經因為選舉期間敏感、房市景氣降溫而流標，兩案合計基地面積達8400餘坪，估計總銷分別有300億元，而皇翔得標的單元4，基地面積達3,817.23坪，土地使用分區為住宅區，採權利變換方式進行都更開發。

皇翔近年積極尋求大台北地區開發機會，且以多元化土地開發模式進行，包括都更、合建、公辦都更、捷運聯開案等，目前在手案量除了大陳3、4外，捷運聯開案也拿下「捷運金城機廠站」、「捷運加蚋站」、「三鶯線臺北大學站捷運開發案」等。

公辦都更 捷運

延伸閱讀

新北119火速馳援「有人掉進水溝」 結局大逆轉令人噴飯

新北男逾期未驗車遭吊銷車牌 掛假車牌上路被查獲送辦

新北柴油車隨到隨驗 柴油車優級比率達98.4%

新北7個月內9行人死亡 路口不停讓居首警加強取締

相關新聞

對岸餐飲市場低迷 鼎泰豐關閉大陸華北14家店

中國大陸餐飲市場持續低迷，經營大陸華北地區「鼎泰豐」通路的代理商北京恒泰豐（北京鼎泰豐）26日宣布，10月底前將關閉北京...

AI加速新藥開發 學者促培育人才

行政院生技產業策略諮議委員會議昨天登場，今年聚焦在智慧創新、生醫永續及健康台灣，ＡＩ結合生醫也是討論焦點，國科會科技辦公...

配合新制 中華車拚MG加速自製化

經濟部提出國產車自製率新制八月上路，中華車旗下品牌ＭＧ受衝擊最大，中華車指出，ＭＧ４電動車已停止接單，ＨＳ、ＺＳ車款限量...

亞泥中國私有化告吹

亞泥昨（26）日公告，原擬以協議安排方式私有化子公司亞泥（中國）控股之計畫，未能於亞泥中國法院會議及股東特別大會獲得批准...

鼎泰豐調整大陸布局 抗景氣寒冬

鼎泰豐關掉大陸華北14家門市，引發餐飲業界關注，業內人士指出，台灣餐飲業近年陸續調整中國大陸市場布局，或轉進、縮減門市規...

皇翔再奪新北都更案

皇翔奪公辦都更再下一城，皇翔建設昨（26）日公告，獲選為「新北市永和新生地（大陳地區）更新單元4都市更新案」之最優申請人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。