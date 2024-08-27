鼎泰豐調整大陸布局 抗景氣寒冬

鼎泰豐關掉大陸華北14家門市，引發餐飲業界關注，業內人士指出，台灣餐飲業近年陸續調整中國大陸市場布局，或轉進、縮減門市規模，以度過這波景氣寒冬。這次，連餐飲績優生鼎泰豐都遭遇類似問題，可見大環境嚴峻。

今年以來台灣餐飲業者有多家調整大陸市場規劃，包括85度C、王品（2727）、乾杯（1269）等餐飲集團今年以來皆不斷縮減當地營業據點，力求減虧，同時透過布局其他海外市場尋找新一波引擎動能。

美食-KY（2723）是在去年下半年開始大刀闊斧進行門市整頓，今年首季店數已跌破500店，第2季則以自然淘汰法，縮減均以到期閉店為主，目前店數規模估來到480~490店，已是2015年以來的新低。考量中國總體環境尚不明朗，美食-KY對2024年中國市場的首要目標放在力求損平。

王品亦持續精實大陸門市的體質，並在第2季財報已展現成果。截至上月，中國大陸據點來到86店，今年以來減少12店，減幅超過一成。

王品表示，大陸事業群受限於總體經濟環境嚴峻挑戰，消費力疲軟，門店經過汰弱留強、品牌調整、精實營運體質、同時也重新定位價格帶，第2季已成功轉虧為盈，對獲利有所貢獻。

乾杯面對中國大陸消費市場不振，持續調整營運規模，保留精華商圈分店精實體質，上半年已關閉7間分店，下半年將再關3間分店，今年共計將關閉十間分店，降低中國大陸營運規模占比。為因應餐飲市場消費降級的現況，主力品牌「老乾杯」自8月起調降客單價推新菜單提升競爭力，以因應市場消費降級態勢，盼重回穩定軌道。