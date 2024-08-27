對岸餐飲市場低迷 鼎泰豐關閉大陸華北14家店

中國大陸餐飲市場持續低迷，經營大陸華北地區「鼎泰豐」通路的代理商北京恒泰豐（北京鼎泰豐）26日宣布，10月底前將關閉北京、天津、青島、西安、廈門等城市共14家店，此決定將影響北京鼎泰豐約800名員工。

台灣鼎泰豐表示，中國大陸北京、天津、青島、廈門、西安等城市分店，目前由北京恒泰豐餐飲經營，因該公司營業執照期限屆滿不再展延，故提前終止品牌授權，上述城市共14家分店，將陸續於今年10月31日前結束營業。未來有機會，鼎泰豐仍希望能重新回到華北市場，目前並無洽談中的對象。

北京鼎泰豐概況

另外，持股北京恒泰豐10%股權的台灣大成（1210）集團昨日表示，大成與北京恒泰豐為投資關係，此案是北京恒泰豐主導，該公司不便提出看法。

北京恒泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤26日表示，熄燈原因是董事會未對公司營業執照續展達成一致意見，接下來將依規妥處門市租約、員工資遣和儲值卡等事宜。

鼎泰豐透過授權合作，進軍大陸市場超過20年，其中於2004年成立的北京恒泰豐餐飲有限公司，主要經營大陸華北地區和廈門的門市。儘管撤出華北市場，但目前鼎泰豐在上海、蘇州、廣州等大陸華東、華南地區的其他門市未受影響，維持正常營運。

據北京鼎泰豐昨發布公告，由於公司營業執照廿年期限已屆滿，董事會未能就續展達成一致意見，公司決定於今年10月31日前，陸續結束北京、天津、青島、西安、廈門共14家門市營業。公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，依法保障儲值卡會員的合法權益，並積極與各合作夥伴溝通，圓滿處理後續事務。據公布，將於10月31日前結束以下14家店：北京漁陽店、SKP店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店；天津恆隆店、萬象城店；青島嘉年華海信廣場VILLAGE店、海信廣場店；西安SKP店；廈門磐基店。

對於是否受經濟大環境影響，楊炳坤坦言，北京鼎泰豐原有兩成客群來自外籍客，商務客也占一定比例，所以在疫情期間受到衝擊，算是「損益兩平」，今年上半年仍略有虧損。不過，如今正值7、8月餐飲旺季，加上大陸開放過境免簽，外籍客逐漸回溫，帶來業績轉盈，惟股東仍未對續展達成一致意見。

事實上，今年上半年，大陸餐飲業可說是一片慘澹，除了鼎泰豐，台資企業呷哺呷哺上半年財報亦呈現虧損，正透過門市改造轉型。大陸本土企業包括奈雪的茶、瑞幸咖啡等，也均處於利潤下滑狀態。

北京鼎泰豐20年來在大陸華北餐飲市場獲得一定口碑，是許多當地台商宴請官員或客戶的首選餐館，在昨天發布公告後，以漁陽店為例，陸續湧進預定包廂的電話，無奈面對經濟復甦前景不明，仍將撤出華北市場。



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