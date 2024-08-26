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經部：林口新創園規劃青創基地 非供社宅使用

中央社／ 台北26日電

媒體報導林口新創園將千戶社宅轉為酒店及飯店使用，並收取高額租金。經濟部澄清，林口世大運選手村世大運後轉為社宅，民國107年8月起由國家住宅及都市中心營運管理，規劃2500戶為社宅，另將455戶發展為青年創業基地。

經濟部中小及新創企業署透過新聞稿說明，為呼應前總統蔡英文希望社會住宅融入青年創業功能，並鼓勵台灣新創接軌國際，特別推動青年創業融入社會住宅中，打造社會新典範。

行政院於107年將林口世大運選手村其中3棟（A6、A7、B5）交由經濟部中小企業處（現為中小企業署）規劃為林口新創園國際新創聚落，提供新創企業、新創企業員工、加速器等新創發展單位作為辦公及實驗的工作場域使用。

經濟部指出，目前林口國際新創聚落以人工智慧、物聯網、智慧醫療等為主要發展領域，並依據促進民間參與公共建設法，引進民間資源，A7棟由邑瀚公司經營、A6及B5棟由資聯公司經營。

經濟部表示，林口新創園提供辦公室310間、共同工作空間106席，為吸引國內外新創業者落腳，並設有提供創業者住宿的創業式工作宅等142間住宿空間，A7棟30坪租金含管理費每月新台幣2萬7200元，B5棟32坪租金含管理費每月3萬6960元，並對進駐企業提供財務、法律、市場媒合等輔導，截至113年7月底共429家業者進駐，進駐率為80%。

根據統計，自107年至今累計輔導1516家次廠商，並吸引來自美、英、法、德、日等約20國共52家國際團隊進駐，促成衍生投資金額達新台幣219.3億元。

經濟部強調，林口新創園將持續協助新創企業對接各項產業及國際資源，積極拓展國內外市場商機，為國家經濟發展注入新創能量。

創業 新台幣 經濟部

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