中航委託造4艘海岬散裝輪 台船百億商船大單到手

台船（2208） 再拿新船訂單，拿到中航（2612）旗下等子公司簽署2艘及選擇權2艘21萬噸級散裝貨輪建造合約。其中，2艘新船價格為7,600萬美元~7,980萬美元，交易總金額為1.52億美元~1.59億美元，折算台幣約48.64到50.88億元，如果包含另外2艘選擇權的船，金額達百億元。

中航今天公告，為了長期發展旗下子公司跟台船簽署2艘新船訂單及選擇權2艘，建造21萬噸級散裝貨輪合約。中航運決定再次攜手台船公司打造新一代21萬噸級散裝貨輪2艘加上選擇權2艘。雙方自今年年初即開始接洽，經過多次技術及商務的協商過程，台船以優越的船型性能方案，加上較早的交船檔期優勢爭取到本案。

台船表示，公司於2004年起，陸續建造載重噸20~21萬噸級散裝貨輪共計9艘，其中2艘為中國航運公司委託建造，近期交付中鋼運通公司之21萬噸散裝貨輪，更獲收錄2019年英國皇家造船工程師學會（RINA）「年度名船錄（Significant Ships）」。

台船指出，新一代21萬噸級散裝貨輪係配合船東之性能需求，重新規劃主要尺寸，並應用台船公司自主研發之先進節能技術，讓此新船型除了延續前幾代許多優點外，相較前一代設計於增加載重與降低油耗有更卓越表現；此批新船型具備以下特點如下。

一、完整的流體力學配套方案包含：低阻線形、節能舵、螺槳前後節能裝置、高效率螺槳等，有效提升推進效率，節省油耗與減少碳排放量。

二、滿足國際海事組織（IMO）能源效率指標EEDI PHASE III標準，為低碳環保散裝船舶，預期能取得RightShip海事風險和調查組織之A等評級。

三、住艙外型採低風阻設計，有助降低油耗。

四、納入智慧船舶之概念設計，以因應國際船級協會（IACS）最新資安法規E26和E27。

五、主機搭載選擇性觸媒還原脫硝裝置SCR（Selective Catalytic Reduction），滿足IMO氮氧化合物排放管制規範的第三期標準，使船舶可航行於船舶排放控制區域（ECA）。

六、安裝軸發電機，善用主機動能產生高效電力。

七、預留AMP岸電系統空間，並保留後續升級改裝可行性，使船舶停靠碼頭期間可停用發電機，改採碼頭岸電，避免船用發電機所產生之廢氣污染港區空氣。

八、設置有脫硫塔，並預留未来安裝碳捕捉裝置之裕量，俾達到保護地球環境之ESG目標。

九、已具備未來改裝使用低碳排燃料包含氨氣系統（Ammonia-ready）及天然氣系統（LNG ready）之可行性方案。

台船進一步分析，近年來努力堅守發展商船本業且秉持海域最佳化設計理念，為中航量身打造節能環保高裝載效能的船舶，後續將繼續致力於提供船東優質的船舶設計與建造服務，以更加彈性的經營方式及精緻化管理，為台灣在全球造船產業中的地位提升作出貢獻，亦為根留台灣，促進國內業界合作之典範。