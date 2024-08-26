證交所與碳交所聯合參展2024亞灣新創大南方 打造創新永續聚落

臺灣證券交易所與臺灣碳權交易所2024年再次聚首高雄，聯合參展「Meet Greater South亞灣新創大南方」，持續響應低碳創新永續議題，展區吸引眾多觀展人潮，並獲多家創新企業代表及投資人洽詢交流。

證交所與碳交所今年聯手打造「永續創新聚落—碳交所及證交所主題專區」，場地以負碳概念設計發想，採用大量的植栽裝飾，亦代表碳交所推動自然碳匯的意涵，及證交所倡議「引領證券市場 邁向永續淨零」的主軸。

此外，本次舞台區的座椅係以回收木棧板製作，展場標語、LOGO及部分布置則係以紙板及瓦楞紙製作，均利於展場結束後的資源回收再運用，自細節處將永續概念完整融入整體的設計。

碳交所作為我國邁向淨零轉型的核心推動力，自去年底啟動國際碳權交易平台以來，持續提供高品質的國際碳權，滿足企業在碳中和及供應鏈減碳方面的需求。

同時，碳交所正配合環境部建置國內減量額度交易平台，預計10月正式啟動。展望未來，碳交所將繼續秉持高標準的永續管理模式，透過經濟誘因，激勵更多企業投入減量行動，協助企業及其產品或服務實現碳中和，進一步加速我國邁向2050淨零轉型目標，為全球永續發展貢獻力量。

為聚焦創新企業與資本市場鏈結，證交所特別邀請平和環保-創（6771）及成信實業（6969）等二家以南臺灣為基地的綠能環保產業創新板（準）上市公司，以深入淺出的方式，向與會新創團隊及觀展民眾介紹公司主要產品業務，並進一步說明營運亮點及未來展望，兩家公司更大方分享創新板上市經驗及感想，提供有意邁向資本市場的新創團隊借鑒參考。

展望未來，證交所將持續秉持資本市場經營者及產業發展支持者的初衷，以具體行動支持新創生態圈良性發展，持續關注國內外創新產業發展動態，積極參與新創生態圈交流，更期許以創新驅動經濟成長，聚焦開拓更多元的新經濟產業及引導市場資金重新配置，共創新一代護國群山。