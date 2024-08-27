智慧經營／英業達董事長葉力誠 全方位拓展 AI 版圖

經濟日報／ 吳康瑋
英業達董事長葉力誠引領集團積極衝刺AI伺服器布局。（本報系資料庫）
英業達董事長葉力誠引領集團積極衝刺AI伺服器布局。（本報系資料庫）

生成式AI掀起的浪潮勢不可擋，大廠紛紛以不同角度切入搶市。代工大廠英業達（2356）創立於1975年6月9日，成立至今已走過半個世紀，不僅見證雲端運算時代的崛起，也挺過新冠疫情的衝擊，市場上稱其為「伺服器主機板一哥」，集團近年積極衝刺AI伺服器布局，並成功從原先專攻的硬體延伸至軟體，搭上這波席捲全球的AI大浪。

站在巨人肩膀 繼續向前

英業達董事長葉力誠為集團創辦人葉國一的次子、去（2023）年才剛完成世代交替，接下董事長一職。而自他上任以來，不僅帶領團隊入手輝達（NVIDIA）AI伺服器液冷專案的大單，且在他的管理下，集團甚至取得「伺服器主機板一哥」的地位。

然而，葉力誠並非先知，他其實是靠著自身強大的專業能力與一步一腳印的務實個性，時刻觀察市況需求，並適時搶進市場布局，才能有如此成績。

英業達並非由長子皇基董事長葉力銓接任，反而是次子葉力誠接任，其實是因為兩人本來在專業領域上就有所不同，因此在創辦人葉國一卸下集團兵符、並創立專業蘭花培育公司皇基以及一系列房地產事業後，兩人就各自發揮所長，各司其職的撐起遠在越南的「地產及蘭花帝國」，還有從台灣出發的英業達集團。

事實上，葉國一早在2015年就前往越南投資不動產，並派葉力銓前往越南胡志明市坐鎮，學習土地開發和建築專業，幾年發展下，在越南打造出地產及蘭花產業榮景；葉力誠則在台灣積極研究數位化科技的創新，他在接下英業達董座前，還出任「數位長」，身兼英業達「策略中心」執行副總，為接下英業達董座做準備。

葉力誠接棒時曾直言，自己很榮幸能站在巨人肩膀上繼續向前，集團長期專注研發與製造，未來將在這樣的基礎上繼續累積，並不斷尋求更多全新的動能。

葉力誠指出，近年科技業的確有些不景氣，整體趨勢也較難以預測，但相較競爭對手而言，英業達所受到的衝擊已相對平緩許多。

事實上，英業達作為AI伺服器代工鏈一員，不僅手握輝達（NVIDIA）最強B100 AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計，連輝達最新的超級AI晶片GB200大單，也都取得不小的占比。

結盟IC設計廠 創新升級

此外，英業達接單範圍相當廣闊，同時也是亞馬遜AWS的AI伺服器主機板供應商，主供輝達（NVIDIA）、以及超微（AMD）等多種AI伺服器機款。

面對未來市場競爭壓力，英業達集團也不敢有所懈怠，葉力誠接棒後不斷的朝創新升級邁進，並拓展新事業版圖，包含AI、5G、車用、醫療、智慧手持裝置與邊緣運算等，正從下游產業躋身晶片產業最上游的IP產業，透過推出適用於各種應用領域的嵌入式神經網路處理器IP，展現全方位拓展AI事業版圖的決心。

目前英業達已成功和數家台灣前十大IC設計大廠合作開案，後市發展值得期待。

AI 伺服器 英業達

延伸閱讀

獨家／英業達「員工分紅」開獎！人均領1個月全薪 較往年多

輝達展望！業績上看300億美元 法人緊盯三關鍵

英業達墨國新廠徵才

英業達憑「秘密武器」攬北美4大CSP六成出貨 下季發威

相關新聞

智慧經營／英業達董事長葉力誠 全方位拓展 AI 版圖

生成式AI掀起的浪潮勢不可擋，大廠紛紛以不同角度切入搶市。代工大廠英業達創立於1975年6月9日，成立至今已走過半個世紀...

從寓言學管理／風險管理 慎防灰犀牛、黑天鵝

話說，有頭老獅子，已無力獵食，只能智取。於是，他鑽進山洞，躺在地上裝病，等小動物過來窺探，就抓住吃了。狐狸識破獅子詭計，...

商業興觀點／台南沙崙科學城 推動智慧綠能未來

在全球氣候變遷日益嚴峻的今天，綠色產業的發展不僅是趨勢，更是必要的行動。台南市的沙崙智慧綠能科學城，作為台灣綠色科技的前...

管理錦囊／三思維優化策略規劃

策略規劃（strategic planning）是一種流程，提供管理者達成企業目標方法的相關資訊。策略規劃讓執行者能夠更...

芥菜種會爭取企業合作 金寶集團宣布3年投入415萬元支持

基督教芥菜種會以行動落實土地與環境永續的友善農業，盼助原鄉青年在地工作與生活，計畫獲金寶集團支持，今天在「芥菜種會三一食...

台中土地交易熱度排行出爐！這一區被買爆超過1萬坪

預售屋交易暢旺，建商大補土地庫存，今年前八月全台上市櫃建商在台中獵地逾2萬坪，其中就有1萬餘坪位在北屯區，購地金額逼近百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。