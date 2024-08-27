智慧經營／英業達董事長葉力誠 全方位拓展 AI 版圖

生成式AI掀起的浪潮勢不可擋，大廠紛紛以不同角度切入搶市。代工大廠英業達（2356）創立於1975年6月9日，成立至今已走過半個世紀，不僅見證雲端運算時代的崛起，也挺過新冠疫情的衝擊，市場上稱其為「伺服器主機板一哥」，集團近年積極衝刺AI伺服器布局，並成功從原先專攻的硬體延伸至軟體，搭上這波席捲全球的AI大浪。

站在巨人肩膀 繼續向前

英業達董事長葉力誠為集團創辦人葉國一的次子、去（2023）年才剛完成世代交替，接下董事長一職。而自他上任以來，不僅帶領團隊入手輝達（NVIDIA）AI伺服器液冷專案的大單，且在他的管理下，集團甚至取得「伺服器主機板一哥」的地位。

然而，葉力誠並非先知，他其實是靠著自身強大的專業能力與一步一腳印的務實個性，時刻觀察市況需求，並適時搶進市場布局，才能有如此成績。

英業達並非由長子皇基董事長葉力銓接任，反而是次子葉力誠接任，其實是因為兩人本來在專業領域上就有所不同，因此在創辦人葉國一卸下集團兵符、並創立專業蘭花培育公司皇基以及一系列房地產事業後，兩人就各自發揮所長，各司其職的撐起遠在越南的「地產及蘭花帝國」，還有從台灣出發的英業達集團。

事實上，葉國一早在2015年就前往越南投資不動產，並派葉力銓前往越南胡志明市坐鎮，學習土地開發和建築專業，幾年發展下，在越南打造出地產及蘭花產業榮景；葉力誠則在台灣積極研究數位化科技的創新，他在接下英業達董座前，還出任「數位長」，身兼英業達「策略中心」執行副總，為接下英業達董座做準備。

葉力誠接棒時曾直言，自己很榮幸能站在巨人肩膀上繼續向前，集團長期專注研發與製造，未來將在這樣的基礎上繼續累積，並不斷尋求更多全新的動能。

葉力誠指出，近年科技業的確有些不景氣，整體趨勢也較難以預測，但相較競爭對手而言，英業達所受到的衝擊已相對平緩許多。

事實上，英業達作為AI伺服器代工鏈一員，不僅手握輝達（NVIDIA）最強B100 AI伺服器的水冷專案供應以及其主機板設計，連輝達最新的超級AI晶片GB200大單，也都取得不小的占比。

結盟IC設計廠 創新升級

此外，英業達接單範圍相當廣闊，同時也是亞馬遜AWS的AI伺服器主機板供應商，主供輝達（NVIDIA）、以及超微（AMD）等多種AI伺服器機款。

面對未來市場競爭壓力，英業達集團也不敢有所懈怠，葉力誠接棒後不斷的朝創新升級邁進，並拓展新事業版圖，包含AI、5G、車用、醫療、智慧手持裝置與邊緣運算等，正從下游產業躋身晶片產業最上游的IP產業，透過推出適用於各種應用領域的嵌入式神經網路處理器IP，展現全方位拓展AI事業版圖的決心。

目前英業達已成功和數家台灣前十大IC設計大廠合作開案，後市發展值得期待。