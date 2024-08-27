管理錦囊／三思維優化策略規劃

策略規劃（strategic planning）是一種流程，提供管理者達成企業目標方法的相關資訊。策略規劃讓執行者能夠更清楚地了解，企業的願景、使命及價值觀，同時以企業內外部各種影響因素為基礎，擬定整體目標與達成目標的行動、方案及過程。

一般來說，策略規劃可概分為短、中、長期。短期目標著重在「快」與「先」，以追求精準與效率為優先；中期目標以專注與持續深耕本業為主軸；長期目標則確保核心競爭力與追求永續經營為理念。每個企業均須隨時檢視策略規劃的合宜性與前瞻性，才能在激烈競爭的市場中，站穩一席之地。

進一步來看，策略之規劃又可分為靜態與動態。實務上，企業過去多以靜態策略為焦點，即以「已知」的情境為基礎，例如，如何因應競爭者的削價競爭等。卻往往忽略面對「未知」時，所產生不確定性風險的因應策略，而這些動態所引發錯綜複雜的競合關係，卻正是企業未來面對瞬息萬變的經營環境時，所必須正視的關鍵課題。

以下三個思維，可協助企業優化動態策略規劃。

【思維一】

以創新思維主導策略擬定

企業必須以創新思維擺脫傳統框架，確實檢視敵我之間的差異，並且在商業生態系統中找出本身的定位，同時發展出能夠發揮本身強項的實戰策略，才能避免策略規劃淪為紙上談兵與閉門造車。

【思維二】

以整合思維引導資源分配

企業資源有限，而資源分配事關企業競爭力與競爭地位的維護與提升。因此，必須以整合思維來思考資源配置的優先順序，甚至必須主動、積極預測資源的需求與來源，以提升資源整合的靈活性與商業生態系統的平衡。

【思維三】

以動態思維誘導策略變革

策略若與企業實況有所落差，即必須立即著手策略調整或改變，此時必須以動態思維應對。因時、因地以制宜，才能順應市場趨勢與潮流。在產業競爭激烈的環境中，建立動態的策略規劃思維，將有助於管理者更精準掌握突破僵局的契機。

曾經盛極一時的芬蘭手機大廠諾基亞（Nokia），自1996年起連續14年稱霸全球手機市場，惟在面對蘋果公司推出iPhone智慧型手機的來勢洶洶時，卻仍然採取了維護市占率第一的靜態守勢策略，而非順應趨勢而力求創新突破，最後注定了傳奇殞落的結局，令人不勝唏噓。

綜觀之，新世代管理者應有所體認，動態策略規劃已是企業經營實務上的常態，主動攻擊與回應的動態思維，已逐漸取代過去被動的靜態思維。因此，導入動態性的策略規劃思維，不僅是貼近市場與企業經營實務，更有助於產業競爭力提升與企業永續發展。