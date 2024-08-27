從寓言學管理／風險管理 慎防灰犀牛、黑天鵝

話說，有頭老獅子，已無力獵食，只能智取。於是，他鑽進山洞，躺在地上裝病，等小動物過來窺探，就抓住吃了。狐狸識破獅子詭計，遠遠站在洞外，問獅子身體如何。獅子說：「很不好」，並問狐狸為什麼不進洞裡來。狐狸說：「如果我沒發現只有進去的腳印，沒有出來的腳印，我也許會進洞去。」

這個故事提醒主管，在績效管理過程 須審時度勢，根據跡象預見危險，系統性地做好防範措施與風險管理。

至於如何進行風險防控呢？建議可分別從過去、現在與未來構思風險管理。

《舊唐書· 魏徵傳》中說：以史為鏡，可以知興替。依過去案件作為學習標的，是與當下任務連結度最高的學習範本。

風險管理的歷史範本，可以來自內部，也就是從過去失敗個案中，記取教訓並汲取養分。新進人員報到後第一門課，就是閱讀案例集，建立基本避險知識，以防重蹈覆轍。

此外，可從解析外部案例中，累積知識，設法趨吉避凶。歷朝歷代的奇案或商業個案分析，都是可供借鑒的資料來源。

從寓言故事來看，狐狸就是依據「有進無出」的動物足跡，判斷該處陷阱與機關。此處的足跡，即代表過去的跡象，藉以避免步入老獅子所設下陷阱。

以現在角度檢視風險，最須留意的，是如何避免出現「灰犀牛（Gray Rhino）」效應的風險。

所謂灰犀牛效應，出自美國學者米歇爾．沃克（Michele Wucker）所著的《灰犀牛》一書。它指的是既存風險，顯而易見卻被視而不見，危機爆發後應對時間短，最終造成重大危機的事件。

據聞，鐵達尼號沈沒後，成立一支研究小組，訪談參與設計與製造的工程人員。多人提及他們在研發與製造過程中，發現若干問題，但被詢問為何未及時發出警訊時，所獲得的回覆是：「因為，這是一艘號稱『永不沉沒』的船，故未提出」。而正是這些關鍵問題堆疊起來，造成史上著名的船難。

設法讓可見風險能被及時阻止的方式，在於大力獎勵預見問題的「吹哨者」，才能讓灰犀牛問題攤在陽光下，有機會及早防範或對應處理。

從故事的角度，狐狸眼前的風險，是獅子雖老邁，但仍能奮力一撲。若狐狸知此風險卻過於輕忽，未保持安全距離，便是風險明顯可見，但依然在攻擊中受害。

以未來角度進行績效的風險管理，重點在於如何未雨綢繆地發現問題點，也就是留意未來趨勢中的「黑天鵝（black swan）」效應。

所謂的「黑天鵝效應」一詞，是出自美國學者塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb），形容「從未發生過，影響卻非常劇烈的事件」。

進行趨勢分析，關注營運相關政治、經濟、社會、科技、環境、法令等方面的趨勢與變化，並預先規劃避險措施，可設法降低出現黑天鵝事件的衝擊與影響。

故事中，若從未來的角度，狐狸得關注氣候、食物、水源的異象，留意森林中的風吹草動，這些訊息都可能觸發未來的另一個陷阱。

風險管理的積極意涵，在於預作規劃，主動避險。從過去、現在與未來的幾個面向，覺察風險的蛛絲馬跡，列出避險關鍵因素，降低風險與損失，有助提升成功機率。

任務專案進行過程中，總難免出現意想之外的問題與挑戰。得將風險管理的「暗黑能量」發揮至極致，做最壞的打算與最好的準備。