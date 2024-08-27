商業興觀點／台南沙崙科學城 推動智慧綠能未來

在全球氣候變遷日益嚴峻的今天，綠色產業的發展不僅是趨勢，更是必要的行動。台南市的沙崙智慧綠能科學城，作為台灣綠色科技的前沿基地，吸引眾多具創新精神的企業進駐，展示多項令人矚目的技術成果。

今年的台南國際綠色產業展匯集來自世界各地的綠色科技企業和專家學者，共同探討綠色科技的最新進展和未來趨勢。展覽中「沙崙智慧綠能科學城主題館」成為焦點，集中展示了沙崙智慧綠能科學城內多家企業的最新研發成果。

主題館中的AI儲能系統、智慧電網應用和電池檢測技術引起廣泛關注，這些技術不僅提升能源利用效率，還為智慧城市的發展奠定堅實的基礎。尤其是智慧電網技術，通過即時數據分析和預測，能有效調配能源資源，減少浪費，達到節能減碳的目的。

進駐企業各具特色，例如，恰口科研企業專注於碳材相關技術，結合非化學農藥技術，推出了多款植物保護和保鮮製劑。其中，「碳晶讚保護製劑」能夠有效防止微生物滋生，達到抗病害效果；「碳晶讚保鮮製劑」則可延長農產品保鮮期二至三倍，大幅降低冷鏈設備的耗能。

儲盈科技則在儲能技術方面領先，提供多種容量的電池和客製化儲能解決方案，適用於工業應用、電信網絡、數據中心和智能電網等領域。其電池具有高安全性、長壽命和廣泛的使用溫度範圍，特別適合高功率大電流充放電場景。

再如牧陽能控股份有限公司，專注於創新淨節能源和儲能技術，提供全面的能源解決方案。其智慧低碳能源調度系統整合複合能源設備與智慧雲端系統，提供高效的電力調度解決方案。該公司的生質能發電系統利用廢水高效轉化為沼氣，不僅提高了燃燒效率，還減少了環境負面影響。

此外，北極光科技憑藉豐富的電化學和電池檢測經驗，提供各類電池檢測設備和解決方案。其單通道恆電位儀可執行多種電化學實驗，滿足不同研究需求。SP-300雙通道恆電位儀透過模組化設計，可選配高電流或高電壓通道板，適用於多種電化學實驗。

沙崙智慧綠能科學城不僅是台灣綠色科技的前沿基地，更是全球綠色科技創新的重要樞紐。通過持續的技術創新和市府的支持，沙崙智慧綠能科學城有望成為台灣乃至全球綠色科技的標竿，推動智慧綠能城市的實現。隨著技術的持續進步和應用範圍的不斷擴大，沙崙智慧綠能科學城將在未來的綠色科技浪潮中扮演更加重要的角色，為地球的永續發展貢獻力量。