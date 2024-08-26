超大坪數市場斷層 七期均值百坪新案「寶璽天讚」受矚目

台中產業、交通、建設蓬勃發展，尤其最精華的七期受到外圍重劃區價格擠壓，挹注強勁補漲動能，近年吸引不少建商爭相搶進插旗，清一色鎖定中小坪數產品，今年下半年包括寶璽、寶輝、聯聚、麗晨、國泰（2501）等指標建商皆有新案推出。

其中，「寶璽天讚」則是七期睽違5年以上，再次出現均值百坪的超大坪數豪宅預售案，待其落成後，市場上的大坪數豪宅案屋齡可能都已接近10年，此案也因此備受粉絲及中部高資產族群熱烈關注。

住展雜誌發言人陳炳辰分享，台商回流，不動產禁令將解除，中台灣產業蓬勃發展，連帶使商辦市場大熱，頻創新高價，新案量能也很充足，而高淨值資產的富豪，對於室內空間的大小、生活尺度的舒適性都有一定要求，尤其社區住戶的均質性也是優先考慮的重點。

觀察全台目前均質百坪以上的頂級豪宅產品，皆以成屋餘屋銷售為主，新案出現明顯斷層，台中市場以「寶璽天睿」、「寶輝秋紅谷」、「聯聚瑞和」三大案最受關注，也持續傳出成交，若推出超大坪數預售新案，勢必吸引金字塔頂端客戶的目光。

中台灣預售案目前確定進場，均質百坪以上新案僅有七期市政中心的「寶璽天讚」，此案將延請曾設計晴空塔、東京鐵塔、東京巨蛋等日本地標的國際設計團隊，日本第一大建築設計集團NIKKEN SEKKEI操刀設計，基地正對七期別墅群第一排，擁有購屋者最愛的無限棟距視野，也是新市政中心內唯一面南超大棟距個案。

「寶璽天讚」規劃100至130坪產品，總銷120億元，而寶璽建設，多年來推案量少質精，不斷為台中建築美學拓展國際視野，被業界公認為豪宅鼻祖，一舉一動備受關注，此案尚未正式推出也已獲市場熱烈討論。

進而觀察七期市政核心推案，仍以中小坪數為主流，如位於市政北二路、河南路口「寶輝101 theater south 」，主力坪數50、70坪，頻創9字頭高價交易。此外，南七期公益路新案也將延續寶輝國際團隊設計血統，尚未公開先行動工，據傳已有逾600組客戶詢問預約，兩案合計總銷達百億元。

總銷70億元「雙橡園1920」，在低密度、高綠覆率的七期市政核心「北單元二」市政路、龍富路整合了1,920坪大基地，預計規劃一棟28樓全棟鋼骨純住宅並私擁1,500坪大花園，實登價格突破8字頭。

成立以來每案都鎖定成熟區推案的麗晨建設則將推出「麗晨片片山閑」，規劃33至42坪，為七期帶入全新的生活思維，備受品牌粉絲高度期待。

已進場一段時間的「遠雄琉蘊」，規劃33至45坪，頻創高價，34樓以總價4,415萬元成交，扣除車位後每坪單價95.8萬元寫下社區新高，另外31、34、19樓還有5筆9字頭交易。