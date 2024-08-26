大成：對北京恆泰豐沒有主導權、不方便提出看法

台灣的食品大廠大成（1210）相關企業持有北京恆泰豐餐飲約10%，在大成的財報上僅顯示跟這家公司為關係人，北京恆泰豐餐飲主要代理鼎泰豐華北區的展店業務，於10月底前結束鼎泰豐華北區全部14家門店，主要是鼎泰豐不願意授權給這家公司繼續代理；針對此事，大成表示，此案是北京恆泰豐主導，大成不方便提出看法。

投資北京恆泰豐餐飲，是因為韓家兄弟跟鼎泰豐的楊老闆熟識一起合作投資，這家公司也還有其他的股東，大成相關的約持有10%，所以這個案子跟大成關係比較少，這次主因還是這家公司無法跟鼎泰豐續約，再加上自從美中關係緊張後，外國商務客、觀光客變少，鼎泰豐主要的客源減少，營收金額下滑幅度加大。

根據市場傳聞，鼎泰豐品牌授權到期，董事對於未來發展策略未達共識，所以北京恆泰豐在華北地區北京鼎泰豐將於10月底前結束華北區全部14家門店。

北京恆泰豐餐飲，主要經營鼎泰豐華北地區的業務，經過鼎泰豐授權合作，2004年起經營北京、天津、青島、西安和廈門的鼎泰豐餐廳，傳出對於未來發展策略不同看法，在未能取得授權的情況下，結束華北區的各店營運；至於負責華東、華南地區的上海（5876）鼎泰豐則不受影響，共18家門店未來照常營運。