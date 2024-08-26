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富宇家族日為住戶打造「野餐食宴式」 分享永續飲食

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
富宇家族日為住戶打造「野餐食宴式」，分享永續飲食和友善土地的生活態度。富宇建設提供
富宇家族日為住戶打造「野餐食宴式」，分享永續飲食和友善土地的生活態度。富宇建設提供

富宇建設（4907）推出富宇家族日，攜手新竹在地職業舞團「艸雨田舞蹈劇場」，以「野餐食宴式」為主題，在新竹文化展演空間大山北月，運用藝術策展的方式，透過飲食文化和當代舞蹈，將風土飲食化為藝術實驗，和住戶分享永續飲食和友善土地的生活態度。

「野餐食宴式」由艸雨田舞蹈劇場帶來2場藝術演出，上午場《印象竹鄉》描述竹塹歷史與記憶，融合風城印象，以環境劇場創作方式，舞出腳踏鹹菜、採茶等傳統客庄日常；下午場《彩虹星球的奇幻之旅》則由艸雨田舞蹈劇場和糖糖先生領銜主演，以身體語言說故事，打造繽紛魔幻、與觀眾同樂的情境喜劇。

與山共桌，「野餐食宴式」的菜單，同時串接台三線的關西、橫山、竹東、北埔、峨眉等鄉鎮，以當地名產、在地小農和客家精神為三大飲食主題，將山間柑橘、客家福菜、美人茶一一入菜，呼應劇目主題，追溯在地文化和飲食背後的意義，帶入永續飲食提倡的自然和環保概念。

富宇建設協理周燕槿表示，餐桌是家庭情感交流的空間，「野餐食宴式」是今年富宇家族日的主題，希望將最熟悉的飲食文化，用輕鬆、趣味的方式，借助藝術創作的能量、帶領住戶認識在地文化，開心做「食宴」，更期盼以活動為媒介，帶領住戶一起支持小農、認識在地風土飲食文化，讓生活走向永續。

周燕槿進一步指出，富宇家族日是僅限富宇住戶參加的資格限定活動，主要目的是希望透過不同場域和媒介創造特色體驗，以主題策展的方式呈現，在家人和住戶之間凝聚情感、創造交流，同時傳遞共好理念。

例如今年「野餐食宴式」主題，就與設計師合作設計如夏季涼扇、紀念貼紙、T-shirt等多款紀念小物，將食物與山嶼間令人著迷的紋路、色彩與結構融合於其中，成為食宴生活的延續。

富宇建設長年耕耘住戶關係，實踐「用永續的心，賦予一個家的美好」的品牌核心價值，日前更化身社造搖籃，推出「富宇好家計畫」，鼓勵全台138個社區的富宇住戶發現社區內部的核心需求，並串聯外部單位一起打造更具影響力的共好理念，特別請到台灣地方創生專家學者擔任顧問，對社區經營相當重視和投入。

富宇建設協理周燕槿期盼透過活動，帶領住戶支持小農、認識在地風土飲食文化。富宇建設提供
富宇建設協理周燕槿期盼透過活動，帶領住戶支持小農、認識在地風土飲食文化。富宇建設提供

劇場 野餐

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